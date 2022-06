Calciomercato Inter, il colpo in Serie A arriva ad una sola condizione

L’Inter sogna un altro colpo tuttavia arrivare alla fumata bianca non si preannuncia facile: la trattativa si sbloccherà soltanto in un modo.

L’Inter continua a muoversi sul mercato al fine di consegnare, entro la fine di giugno, una rosa il più possibile definitiva a Simone Inzaghi. Paulo Dybala, ad esempio, è ad un passo dal vestire i colori nerazzurri. All’inizio della prossima settimana, infatti, il suo agente Jorge Antun incontrerà l’amministratore delegato Beppe Marotta con l’obiettivo di fare il punto della situazione e provare a produrre la fumata bianca.

Possibile pure il ritorno di Romelu Lukaku, intenzionato a lasciare il Chelsea dopo aver vissuto un’esperienza da incubo sotto la gestione di Thomas Tuchel. Appena 8 gol, per lui, in 26 apparizioni in Premier League. I Blues, nelle scorse ore, hanno formalmente aperto alla possibilità di lasciarlo andare via attraverso la formula del prestito oneroso (23 milioni). Ma non finirà qui, perché il club conta di ingaggiare anche un vice-Brozovic.

Nelle gare in cui il croato è stato assente Inzaghi ha provato ad impiegare, in cabina di regia, Nicolò Barella e Matias Vecino senza ottenere risposte particolarmente confortanti. Da qui la necessità di acquistare un elemento di qualità e con ampi margini di miglioramento. I riflettori sono stati quindi puntati su Kristjan Asllani dell’Empoli.

Inter, riflettori su Asllani: la chiave è Satriano

Il classe 2002 è stato tra le principali rivelazioni dell’ultimo campionato diventando, a partire da febbraio, il faro della formazione toscana (23 presenze totali “condite” da un gol ed un assist). Inzaghi ha dato il suo benestare all’operazione, con Marotta che ha già provveduto ad avviare i contatti con il presidente Fabrizio Corsi.

Le società, però, risultano distanti. La valutazione del regista, infatti, si aggira sui 15 milioni mentre i nerazzurri non intendono arrivare a tanto. All’Empoli, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Nazione’, potrebbe quindi essere proposto il prestito annuale di Martin Satriano più una quota “cash” vicina ai 9.5 milioni. Ai toscani la punta piace ma resta da definire la cifra riguardante il diritto di riscatto. Work in progress. Asllani, dal canto suo, è pronto a dire “sì”.