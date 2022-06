Inter scatenata, non solo Dybala: altro incontro in programma

Inter scatenata sul mercato, atteso per la prossima settimana l’incontro per Dybala ma non solo: un altro giocatore si avvicina

L’Inter, come rivelato da Giuseppe Marotta, vorrebbe chiudere le proprie operazioni di mercato e mettere a disposizione di Simone Inzaghi una squadra che resti competitiva già entro la fine di giugno. È perciò previsto per la prossima settimana un incontro con l’entourage di Paulo Dybala. Ma non solo. Le ultime.

L’Inter incontrerà, quindi, plausibilmente tra domani e martedì l’entourage di Paulo Dybala. L’intenzione è quella di colmare le ultime distanze rimaste tra domanda e offerta e di chiudere definitivamente l’operazione per l’argentino. Le sensazioni restano buone, così come le possibilità di mettere a segno il primo grande colpo dell’estate a parametro zero.

Non c’è, però, solo l’incontro con Jorge Antun in programma. Stando a quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, è atteso a breve, e anche questo nella prossima settimana, il meeting con le parti chiamate in causa per il possibile passaggio di Raoul Bellanova in nerazzurro. Il giovane classe 2000 sarebbe chiamato a essere l’alternativa a Denzel Dumfries sulla corsia di destra.

Calciomercato Inter, non solo Dybala: incontro anche per Bellanova in programma già la prossima settimana

L’Inter, quindi, vorrebbe portare a Milano, come alternativa a Denzel Dumfries (valutato circa 40 milioni di euro in caso di eventuale operazione in uscita), Raoul Bellanova. Il terzino destro classe 2000 è visto come uno tra i prospetti migliori, specialmente dopo quanto ha mostrato nella stagione 2021/2022 vestendo la maglia del Cagliari.

E proprio con il Cagliari sta trattando l’Inter, per raggiungere un accordo sulle cifre che potrebbero sbloccare l’operazione imbastita sul tavolo delle trattative. I dialoghi, avviati tra le parti già da qualche settimana, sembrerebbero ora essere in dirittura d’arrivo. Quindi, ad attendere Marotta e i vertici societari non c’è solamente l’incontro per Dybala, ma anche quello che potrebbe risultare decisivo per Bellanova. Si prospetta, quindi, una settimana intensa per il calciomercato nerazzurro.