Italia fuori dai Mondiali, eppure Mancini sorride: il motivo sorprende tutti

L’Italia resterà ancora fuori dai prossimi Mondiali, eppure il CT Mancini ha un motivo per sorridere: il dato che ha sorpreso tutti.

Ripartire non è semplice. Soprattutto dopo la seconda (e ancor più cocente) esclusione dai Mondiali. Eppure, l’Italia è obbligata a farlo. Anche se si laureava campione d’Europa non più lontano di un anno fa. Adesso appare tutto dissolto, in una ricostruzione che il CT Mancini è chiamato ad attuare nuovamente.

Ricostruzione che il tecnico azzurro ha avviato in queste prime uscite ufficiali. Tra Germania, Ungheria e Inghilterra, l’Italia ha cambiato volto e cambiato pelle, seppur restino diversi gli angoli da dover smussare.

La potenza di fuoco non è quella di un tempo, però i primi segnali sono incoraggianti. Persino per una Nazionale che resterà fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva.

Italia fuori dai Mondiali, eppure Mancini sorride per la sua Nazionale: il motivo a sorpresa

Segnali incoraggianti che arrivano anche e soprattutto fuori dal rettangolo di gioco. Già, perché la febbre e la voglia di stare vicino all’Italia di Mancini sono ancora fortissime. Come comunicato dalla Rai, l’ultimo match tra gli azzurri e l’Inghilterra, andato in onda sul primo canale della rete nazionale, ha fatto registrare quasi sei milioni di telespettatori.

Un dato incredibile, accoppiato ad uno share del 37,4%, che restituisce quanto la passione e la vicinanza del pubblico italiano non sia affatto calato nei confronti della Nazionale di Mancini. Il tutto, nonostante l’assenza prolungata al Mondiale e la cocente delusione con la Macedonia del Nord.

Dalla loro, Gravini e lo stesso Mancini non possono che sorriderne: in un momento così buio per il calcio italiano, il dato è una piacevole sorpresa per tutti e conferma che l’Italia del Mancio ha davvero riavvicinato il pubblico all’azzurro della Nazionale.