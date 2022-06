“Non incolpare gli altri…”: Juventus, la sentenza è durissima

La Juventus pensa al futuro ma le dichiarazioni del giocatore non sono piaciute: la sentenza dell’ex difensore è durissima

La Juventus pensa al futuro, con diverse operazioni in ballo sul tavolo delle trattative. La sessione di calciomercato che sta per partire ufficialmente dovrà essere ben sfruttata dai bianconeri per poter tornare ad essere competitivi. A tal proposito, però, le dichiarazioni del giocatore non sono piaciute e l’ex difensore ha voluto dire la sua. La sentenza è stata durissima.

La Juventus segue sul mercato i profili migliori per provare a portarli quanto prima a Torino. Per la prossima stagione, fin da subito, la volontà è quella di tornare a vincere. E tornare a fare meglio tanto in campionato quanto nelle altre competizioni, prima tra tutte la Champions League. Il desiderio è, infatti, quello di andare più avanti possibile anche in Europa.

Proprio in merito a quanto accaduto in quest’ultima stagione da poco conclusa, Matthijs De Ligt ha qualche giorno fa dichiarato di non essere pienamente soddisfatto. Specialmente per i due quarti posti consecutivi in classifica di Serie A. L’ex difensore Claudio Gentile, quindi, ha voluto fare riferimento proprio a quanto affermato dal bianconero e ha rilasciato una sentenza durissima.

Juventus, Gentile attacca quanto affermato da De Ligt al termine della stagione: “ Un giocatore non deve dire certe cose”

Claudio Gentile, ex difensore tra le altre anche della Juve, ai microfoni di ‘Sportitalia’ ha voluto dire la sua in merito a quanto dichiarato da De Ligt solamente qualche giorno fa. “Un giocatore – ha affermato quindi Gentile – non deve dire certe cose. Se sbagli sbagli, è successo a tutti. Ma non incolpare gli altri“.

Inoltre, l’ex giocatore ha fatto un sunto anche in generale dell’ultima stagione che De Ligt ha giocato con la Juventus, affermando: “Lui è un giocatore per cui la Juventus ha speso molto sia a livello economico sia come giocatore in sé. Però non è stato al 100% quello che si sperava. Se vuole andare via, bisogna lasciarlo andare. Se invece si vuole fare una squadra che possa competere per il titolo penso che rimarrà”.