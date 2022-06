Quale sarà il futuro di Dries Mertens? Dal ritiro del Belgio ne parla direttamente l’attaccante, riferendosi alla situazione che vive col Napoli.

Poche settimane ed è precipitata ogni certezza. Quando Aurelio De Laurentiis si è recato a casa di Dries Mertens, poco prima della fine dell’ultimo campionato, per proporgli il rinnovo, la sensazione è che la firma sarebbe giunta dopo pochi giorni. D’altronde, il belga, molto legato alla squadra e alla città, si è mostrato disposto fin dal primo momento a una rivisitazione verso il basso dell’ingaggio, comprendendo sia le urgenze anagrafiche che l’abbassamento generale degli stipendi da parte del club azzurro.

Inizialmente le parti sembravano avanzare verso un altro anno di contratto a circa 2,4 milioni di euro. Galeotta è stata una e-mail. Il giocatore avrebbe chiesto un bonus alla firma, ormai consuetudine nel mondo del calcio, e una commissione per i suoi agenti. Condizioni che il Napoli non ha apprezzato, prendendo così tempo.

Ognuna delle due parti è rimasta infastidita e delusa dall’atteggiamento dell’altra e ciò ha creato una stasi, che potrebbe significare la separazione di Mertens dalla squadra del cuore.

Mertens si fa sentire dal Belgio: “Napoli?”

L’entourage del belga si starebbe guardando intorno e avrebbe proposto il calciatore a Roma e Lazio. Uno sguardo fisso è anche quello di Gattuso, appena divenuto allenatore del Valencia. Attualmente però Dries è impegnato col Belgio in Nazionale. Proprio domani sarà di scena la sfida di Nations League contro la Polonia e Mertens è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara.

Inevitabile chiedere anche del futuro e in merito l’attaccante ha dichiarato: “Per il futuro voglio solo fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono molto tranquillo, ma penso molto alla mia scelta in tal senso. Pensavo di restare al Napoli. È strano che abbiano aspettato così tanto. Qui, con i Red Devils, posso stare tranquillo. Dopodomani ci penserò ancora di più. Ma la paternità aiuta a mettere le cose in prospettiva”.