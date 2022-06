Niente Italia per il pupillo di Mancini: colpo di scena sul mercato

L’Italia di Roberto Mancini è impegnata questa sera in Germania. In casa azzurra però c’è chi pensa anche al calciomercato.

Dopo la clamorosa eliminazione dai Mondiali in Qatar Roberto Mancini ha deciso di ripartire con un progetto completamente nuovo in casa Italia. Il ct azzurro ha convocato tanti debuttanti, giocatori senza presenze in Serie A ed addirittura provenienti da serie inferiori. Nonostante ciò la squadra azzurra ha finora ben figurato nei match di Nations League.

Mancini ha lanciato tanti giovani, da Gatti fino al giovanissimo classe 2003 Wilfried Gnonto. Il giocatore, di proprietà dello Zurigo, e cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha esordito nel match di andata tra Italia e Germania, entrando nella ripresa e partecipando al match con un assist.

Ottime prove, grande volontà e prestazioni che hanno portato Gnonto all’attenzione di diversi club italiani ed europei. Anche questa sera, nella trasferta tedesca di Monchengladbach, Mancini ha lanciato Gnonto dal primo minuto. Non solo Nazionale però per il giovane esterno offensivo.

Italia, Gnonto verso la Bundesliga

Il giovane talento azzurro è in queste ore protagonista del calciomercato. Secondo quanto riporta Sky Sport c’è attualmente una trattativa in corso con l’Hoffenheim che è pronto a portare Gnonto in Bundesliga. Diversi club di Serie A hanno chiesto informazioni sul giocatore, ma i tedeschi sono pronti ad anticipare la concorrenza e portare Gnonto nel campionato tedesco.

L’Hoffenheim ha un’arma importante per convincere Gnonto. Il neo tecnico dell’Hoffenheim André Breitenreiter è stato prelevato dallo Zurigo e conosce quindi molto bene il giocatore. Con questo tecnico Gnonto è stato assoluto protagonista in Svizzera dove ha collezionato 33 partite, 8 reti e 3 assist. Attualmente la trattativa è in corso e l’Hoffenheim ci sta provando seriamente.