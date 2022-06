Donnarumma nel ciclone, l’episodio è surreale: succede dopo la Germania

Grave sconfitta dell’Italia in Germania. Tra i protagonisti in negativo della serata il portiere e capitano della Nazionale Donnarumma.

Grandissima batosta per l’Italia di Roberto Mancini e di ‘capitan Gianluigi Donnarumma’ nel quarto impegno di Nations League contro la Germania. Gli azzurri crollano con un clamoroso 5 a 2 contro i più esperti avversari e mostrano grosse problematiche. Anche il portiere azzurro è tra i protagonisti in negativo della serata.

Dopo il tonfo in terra tedesca l’estremo portiere del Psg è intervenuto ai microfoni di RaiSport ed è apparso abbastanza deluso ed arrabbiato. Prima Gigio ha commentato amaro il risultato e poi è arrivato ‘allo scontro’ per una battuta non gradita della giornalista. Ecco le sue parole:

“Stasera abbiamo sbagliato tutti, sul 4 a 0 potevo capire la situazione e buttarla via, ma bisogna ripartire e dobbiamo migliorare”. La cronista ha ricordato gli errori di Gigio in questa stagione ed il calciatore ex Milan non ha gradito rispondendo per le rime: “Quando avrei sbagliato? Contro il Real Madrid? Quando ho subito il fallo? Beh, se vogliamo fare polemica facciamo polemica, se stasera vuoi dare colpa a me va bene, io vado avanti a testa alta sempre e comunque. Dagli errori si impara, ma voi volete fare ancora questione sugli errori. Va bene così”

Italia, Donnarumma commenta il match

L’estremo difensore ha parlato di tutto il match spiegando le difficoltà di questo match. L’Italia ha avuto ben poco da recriminare ed anzi il risultato poteva essere anche più rotondo. A riguardo Gigio ha concluso:

“Siamo arrabbiati, non ci sono scuse. Bisogna ripartire, stasera non ci sono scuse. Stasera è mancato tutto, scuse non ce ne sono, giocar tutte queste gare in poche gare non è facile. Negli spogliatoi ci guardiamo in faccia e proveremo ad analizzare tutto. Ci dispiace per i tifosi per quello che hanno visto, non va bene”.