Calciomercato Genoa, rivoluzione in atto: resta in Serie A

La rivoluzione del Genoa inizia a prendere forma, uno dei big resta in Serie A: l’affare è concluso

La retrocessione in Serie B del Genoa ha scioccato una piazza che quest’anno ha dovuto affrontare di tutto. Cambi di allenatore, pessime prestazioni e goleade subite. Zangrillo ha le idee chiare, vuole tornare al più presto in massima serie, ma per farlo dovrà rivoluzionare la squadra e renderla, appunto, un gruppo unito in grado di affrontare una stagione complicatissima. Il mercato dei rossoblù inizia a prendere forma.

E’ chiaro che tanti giocatori andranno via dal Genoa, anche per contenere i costi visti i ricavi che caleranno. La Cremonese, neopromossa, è interessata a comporre una rosa all’altezza e Braida ha superato la concorrenza di Salernitana, Verona e Fiorentina per Johan Vasquez.

Genoa, Vasquez vola a Cremona

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, è stato concluso il trasferimento in prestito di Johan Vasquez in prestito alla Cremonese. Il Genoa aveva riscattato il suo cartellino dal Pumas lo scorso gennaio. Il difensore messicano era stato seguito da Salernitana, Verona e Fiorentina. In particolare, i viola puntavano sul giocatore soprattutto in caso di uscita di Milenkovic.

Molto duttile, Vasquez oltre a ricoprire il ruolo di difensore centrale, può anche giocare da terzino. Nell’ultima stagione ha disputato ventinove partite tra Serie A e Coppa Italia, quasi tutte da titolare, segnando anche un gol. Per Massimilano Alvini, dunque, un nuovo rinforzo dopo l’esodo dei giocatori tornati nelle big dai prestiti come Carnesecchi, Fagioli e Gaetano.