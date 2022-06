Calciomercato Inter, Inzaghi al settimo cielo: arriva il regalo di Marotta

L’Inter pronta a chiudere il regalo di Marotta a Simone Inzaghi. Può esultare il tecnico nerazzurro, al settimo cielo per il colpo.

Il mercato è in primo piano, in casa Inter. Il ritorno di Romelu Lukaku ha monopolizzato l’attenzione e le speranze di tutti i tifosi nerazzurri. Così, come anche la trattativa per Paulo Dybala, che sta tenendo sulle spine i tanti appassionati dell’universo meneghino.

Eppure, non sono certo le uniche due operazioni che Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno conducendo. Anzi, la dirigenza e la squadra mercato dell’Inter sono al lavoro per puntellare la rosa di Simone Inzaghi, con competenza e occhio oculato.

Una filosofia che sta portando i nerazzurri ad investire sui più giovani. Non solo Bellanova, ma anche e soprattutto Asllani dell’Empoli. Quest’ultimo ad un passo dalla società lombarda.

Inter, ecco Asllani: accordo trovato e operazione ai dettagli

Secondo quanto spiegato dal collega di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, l’Inter ha ormai chiuso per l’arrivo del giovane centrocampista azzurro. Trovato l’accordo con l’Empoli, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto: il totale dell’operazione lambirà i 14 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Fruttuoso, dunque, il pranzo di mercato avuto quest’oggi tra la delegazione nerazzurra e quella toscana.

All’Empoli di Paolo Zanetti e patron Fabrizio Corsi, anche una contropartita tecnica da utilizzare per la prossima stagione.Nell’affare, infatti, l’Inter piazzerà il prestito del giovane Martin Satriano: l’attaccante uruguaiano avrà la sua prima esperienza di livello in Italia, dopo aver totalizzato 15 presenze e 4 gol durante la sua ultima parentesi allo Strasburgo, in Ligue1.

Insomma, buone notizie per Simone Inzaghi e la sua Inter: Marotta è pronto a chiudere per il colpo a centrocampo, per il profilo designato a raccogliere nel lungo periodo quella che sarà l’eredità di Marcelo Brozovic.