Roma, colpo di scena e manna in arrivo? Mourinho intanto se la ride

Mourinho pensa al futuro della sua Roma e a come rendere ancora più competitiva la rosa: colpo di scena in arrivo sul mercato?

La Roma, specialmente dopo la vittoria della Conference League ottenuta ormai qualche settimana fa, vuole continuare ad essere quanto più possibile competitiva. Anche andando a rafforzare la rosa già esistente. Per questo motivo si sta già muovendo sul mercato, sia in entrata sia in uscita.

José Mourinho pensa dunque già al futuro e alla Roma che verrà. Dopo l’arrivo in casa giallorossa di Matic, il club continua a ragionare su quei profili che potrebbero fare al proprio caso. Oltre ai possibili acquisti, tuttavia, l’intenzione mira anche a capire come muoversi al meglio con quelle che sono state in questi ultimi mesi le colonne portanti.

In questo senso qui, i fari restano puntati su Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 fa gola sul mercato a diversi club. Primi tra tutti alla Juventus e al Milan. La Roma, tuttavia, per lui chiede almeno 50/60 milioni di euro. Una cifra elevata che va a rendere più complicato un possibile avvio di trattative. Proprio quest’oggi, però, è spuntata anche un’ulteriore novità. Il colpo di scena è dietro l’angolo.

Calciomercato Roma, spunta il colpo di scena sul futuro di Zaniolo: il club incontra l’entourage, rinnovo in arrivo?

Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’ ci sarebbero novità importanti in merito al futuro di Nicolò Zaniolo. Per una sua eventuale partenza la Roma non chiede, appunto, meno di 50/60 milioni di euro. Eppure ora le carte in tavola sembrerebbero essere cambiate. Mourinho non vuole lasciarlo andare e una manna dal cielo sembrerebbe davvero portare verso la strada della concretizzazione.

Sarebbe andato infatti in scena, stando a ‘Sportmediaset’, nella giornata di ieri un incontro tra l’entourage di Zaniolo e i vertici societari della Roma. Il contratto del giocatore è attualmente in scadenza nel 2024. Eppure adesso il rinnovo, per prolungare ulteriormente la permanenza nella Capitale, sarebbe più vicino. Si parla infatti di un contratto per altri due anni, fino al 2026, con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione.