Inter, mani nei capelli per Inzaghi: accordo col club, rischia di perdere un top

L’Inter sta cercando di prendere Dybala e Lukaku, ma giocatore fondamentale per Inzaghi ha già una bozza di accordo con un altro club.

L’Inter sta cercando di compiere un doppio colpo in attacco che sicuramente sposterebbe gli equilibri della Serie A, ovvero Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Per l’argentino ancora deve essere raggiunta l’intesa definitiva, ma i nerazzurri sono sicuramente in pole position, mentre il giocatore del Chelsea sta premendo per tornare nel team lombardo.

Il belga, di fatto, ha anche annunciato di volersi tagliare lo stipendio pur di vestire di nuovo la maglia azzurra. La voglia di Lukaku di tornare all’Inter è dimostrata dalle dichiarazioni di Alessandro Antonello, amministratore delegato della ‘Beneamata’, rilasciate all’Ansa’ nel corso della presentazione della ‘Milano Jumping Cup 2022’: “Romelu ha una gran voglia di tornare. Si può fare tutto, ma deve essere analizzata la fattibilità economico-finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici”.

La società interista non è impegnata solo sul fronte acquisti, ma anche sullo che riguarda le cessioni. I nerazzurri, infatti, hanno già detto addio a Perisic (andato al Tottenham dell’ex Conte) e nelle prossime settimane potrebbero salutare anche i vari Sanchez, Vidal, Gagliardini e Sensi. L’Inter, invece, per un altro giocatore sta cercando di resistere al forcing di un club straniero, ma ci sono cattive notizie sia per Simone Inzaghi che per i tifosi.

Inter, brutte notizie per Inzaghi: bozza di accordo tra Skriniar ed il PSG

Secondo quanto riportato dal portale ‘TMW’, infatti, Skriniar ha già raggiunto una bozza di accordo con il PSG: 7 milioni di euro netti a stagione per almeno 4 anni. Lo slovacco non vorrebbe lasciare l’Inter, ma gradirebbe il passaggio al francese se i nerazzurri dovessero scegliere di cederlo.

Il PSG, intanto, ha fatto una nuova proposta di 50 milioni di euro per convincere l’Inter a cedergli le prestazioni di Skriniar. Questa cifra, quasi sicuramente, non basterà, tuttavia si avvicina ai 60/65 milioni di euro richiesti da Marotta ed Ausilio. La distanza, quindi, si è assottigliata e nelle prossime settimane ci potrebbe essere l’accelerata per portare lo slovacco a giocare con Messi e compagni.