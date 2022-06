“Possibile incontro nella notte”: Inter, più vicino il super colpo per Inzaghi

Giorni caldi per il mercato dell’Inter. Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra sono al lavoro per regalare diversi colpi al club nerazzurro.

Sono giorni infuocati quelli in casa Inter. Il club nerazzurro è al lavoro in diverse operazioni, diversi club europei sono interessati ad alcuni big della squadra di Simone Inzaghi mentre allo stesso tempo la dirigenza lavora per accontentare tutte le richieste del tecnico nerazzurro.

In questo momento il nome principale del mercato dell’Inter è il centravanti belga Romelu Lukaku. Il gigante del Chelsea sembra sempre più vicino al ritorno in Italia, dodici mesi dopo quel tumultuoso e tanto criticato addio.

Dopo aver definito l’arrivo di Asslani ed in attesa di definire le operazioni per Bellanova e Paulo Dybala, continuano i contatti tra Chelsea ed Inter. Il giocatore non vede l’ora di ritornare a Milano ed i club sono al lavoro per trovare una soluzione. L’offerta iniziale di 5 milioni più 2 di bonus dell’Inter è stata rifiutata, ma le parti stanno provando a trovare una quadra e dall’America, casa del nuovo proprietario Boehly, le sensazioni sono positive.

Inter, possibile videochiamata nella notte per Lukaku

Secondo Sky anche nella notte potrebbe esserci una videochiamata tra le due squadre, con l’obiettivo di raggiungere presto un accordo. Il Chelsea vuole liberarsi presto di Lukaku e puntare a nuovi colpi con il mercato in entrata. I Blues pagarono 115 milioni Romelu solo circa dodici mesi fa, ma l’acquisto si è rivelato fallimentare, visto soprattutto i numeri del giocatore.

Il sogno Lukaku non sembra più utopia ed in casa Inter c’è la volontà di chiudere e regalare un grande bomber a Simone Inzaghi, un colpo che, magari insieme a Dybala, permetterebbe alla squadra milanese di avere un super attacco.