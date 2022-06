“Sì, la Juventus mi piacerebbe”: l’attaccante si propone ad Allegri

La Juventus pensa all’attacco del futuro e cerca di capire chi potrà andare ad assumere le vesti del vice Vlahovic: il giocatore si propone ad Allegri.

La Juventus pensa al futuro. In ottica calciomercato, il club ragiona su chi possa andare a svolgere nel modo migliore possibile il ruolo di vice Vlahovic. Specialmente dopo il mancato riscatto di Alvaro Morata. Spunta perciò un profilo che si propone direttamente ad Allegri.

Massimiliano Allegri ha richiesto al club bianconero di attuare maggiori sforzi sul mercato, dal momento che l’obiettivo è quello di tornare a vincere. I diversi reparti hanno bisogno di essere rinforzati. Sorte che ora tocca anche a quello offensivo, per cui non è stato raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro Morata.

A tal proposito, sono arrivate anche dichiarazioni interessanti da parte di Matteo Brunori. Colui che si è consacrato come un vero eroe, in questa stagione da poco terminata, tra le file del Palermo. A suon di gol, 29 segnati in totale con l’ultimo messo a segno proprio nella gara di ritorno della finale dei palyoff contro il Padova, ha portato il club rosanero in Serie B. Ora, l’attaccante di proprietà della Juventus U23 si è proposto direttamente ad Allegri.

Brunori si è fatto notare a suon di gol con il Palermo e ora si propone direttamente ad Allegri: “Si, la Juventus mi piacerebbe”

Matteo Brunori, dopo una settimana dalle mille emozioni, con la promozione del Palermo in Serie B, ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’. Ha affermato: “Talmente tante emozioni che fatico a concentrarmi. È impossibile non pensare alla super stagione con il Palermo. Non ero arrivato a pensare a tanto nemmeno nei sogni. L’unico a crederci fin da subito è stato Silvio Baldini. A Palermo sono stato benissimo, in campo e fuori. Tutti questi interessi mi inorgogliscono, però non ho ancora avuto il tempo di valutare bene”.

“Deciderò con calma – ha affermato l’attaccante di proprietà dell’U23 bianconera proponendosi di fatto ad Allegri – insieme alla Juventus e al mio agente Sandro Stemperini, che è stato fondamentale in questi anni. Si, la Juventus mi piacerebbe. Credo che la prospettiva di fare il vice Vlahovic interesserebbe tutti gli attaccanti del mondo. Guardo le sue partite anche per provare a rubargli qualche segreto”.