Retroscena Champions, sfottò del Real all’avversario: “Provaci ancora”

Sono passate diverse settimane dalla finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid, ma emergono curiosi retroscena su quella partita.

La stagione del Real Madrid di Carlo Ancelotti è stata straordinaria. Dopo le perplessità iniziali dovute ad un mercato ‘povero’ di talenti i Blancos hanno trovato la quadra ed hanno completato la stagione con le vittorie della Liga e della Champions League. In particolare il percorso in Europa ha visto grandi imprese del club iberico che ha battuto le più grandi corazzate europee.

Rimonte straordinarie sia contro il ‘nemico’ Psg e sia contro il Manchester City, ma la vittoria più bella e sofferta è arrivata contro il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds hanno avuto il pallino del gioco per la maggior parte del match ed il portiere Courtois è stato premiato come MVP della partita. Nonostante ciò il club iberico ha conquistato la vittoria nei novanta minuti grazie alla rete decisiva di Vinicius Junior.

A settimane di distanza dall’ennesimo trionfo il brasiliano del Real Rodrygo ha rivelato un curioso retroscena. Intervenuto ai microfoni del canale Youtube Podpah il giocatore è tornato su un episodio avvenuto al termine del match con la stella del Liverpool Mohammed Salah.

Real Madrid, lo sfottò di Modric a Salah

Pochi giorni prima del match l’attaccante egiziano rivelò di volersi vendicare della finale di Champions League persa qualche anno fa. Nel post partita il centrocampista croato Luka Modric, insieme ad alcuni giocatori del Real, si è diretto verso Momo, lui era triste e Luka lo ha preso in giro dicendo ‘Riprovaci ancora’.

Rodrygo prosegue: “Quando qualcuno ti provoca, tu vuoi vincere a tutti i costi. In allenamento ci dicevamo tutti a vicenda ‘Dai Salah, dai Salah’. Dovevamo vincere per poi prendere in giro Salah a fine match”.