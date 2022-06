Milan, doccia gelata dopo gli entusiasmi: la notizia spiazza i tifosi

Il Milan, dopo la vittoria dello Scudetto, sta cercando di rinforzarsi, ma per i tifosi rossoneri c’è una doccia gelata.

Dalla vittoria del campionato è trascorso quasi un mese, ma tra i tifosi del Milan, giustamente, c’è ancora aria di festa. Troppa la felicità per il successo di uno Scudetto insperato e che non arrivava da ben undici anni. Il club, intanto, sta cercando di allestire una squadra che possa sia difendere il titolo appena conquistato che disputare un’ottima Champions League.

Il Milan, di fatto, ha quasi chiuso per Renato Sanches del Lille. Il portoghese sostituirà Kessié, trasferitosi al Barcellona. I rossoneri stanno trattando con il club francese anche per il vecchio pallino Sven Botman ma in questo caso bisogna registrare qualche difficoltà, visto l’inserimento del ricchissimo Newcastle.

Il ‘Diavolo’ sta cercando di rinforzarsi anche in attacco, dove i nomi monitorati sono quelli di due giocatori del Brugge: Noa Lang e De Ketelaere. Nonostante tutti questi movimenti in sede di calciomercato, il Milan ancora deve risolvere due situazioni contrattuali molto importanti per il suo futuro.

Milan, doccia gelata per i tifosi: non c’è ancora l’accordo con Maldini

I contratti di Maldini e Massara, infatti, sono in scadenza e per uno di questi non arrivano buone notizie per i tifosi del Milan. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, di fatto, sale l’ansia per il futuro dell’ex capitano rossonero, visto che ancora non è stata trovata un’intesa completa per quanto riguarda la sua situazione contrattuale.

Non è bastata una cena, sempre come scritto dal quotidiano, avvenuna a casa di Paolo Maldini, tra il dirigente, Gerry Cardinale di ReBird e Giorgio Furlani di Elliott per trovare un accordo definitivo. L’intesa dovrà essere raggiunta con Gazidis, considerando che avrà potere di firma fino al closing di settembre.