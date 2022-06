Calciomercato Milan, l’affare tanto atteso è più complicato del previsto

Il Milan immagina la squadra da affidare a mister Pioli il prossimo anno, e ciò significa monitorare anche un rinnovo non così in discesa.

Maldini e Massara sono piuttosto attivi sul fronte del calciomercato per costruire il gruppo rossonero quanto prima, in vista della prossima stagione. L’annata sportiva, infatti, comincerà anzi tempo a causa dell’edizione invernale dei Mondiali e per metà agosto l’idea è avere la squadra praticamente al completo e agli ordini di mister Pioli.

Tra l’arrivo di Renatos Sanches e qualche uscita, la società è impegnata anche sul fronte rinnovo di Leao. La permanenza del portoghese, ago della bilancia dell’ultima stagione terminata con la vittoria dello scudetto, è da assicurare ancora.

D’altronde, il contratto è in scadenza nel 2024. Ciò rende possibili due situazioni: che una big si faccia avanti subito o che sia una questione da risolvere durante la prossima stagione. Il Milan questo rischio non vuole correrlo.

Il Milan lavora al rinnovo di Leao: i progressi e le difficoltà

Secondo quanto riferisce ‘La Stampa’, nonostante la grande disponibilità del giocatore a proseguire la sua avventura al Milan, la firma sul prolungamento contrattuale non è così facile da ottenere. La nuova scadenza sarebbe fissata al 2026 ma, come ulteriore forma di precauzione di fronte a un’allettante offerta, ci sarebbe l’aggiunta di una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, che in qualche modo blinderebbe il portoghese.

Il punto sul quale manca ancora l’accordo totale è l’ingaggio. Il Milan intende corrispondere a Leao un aumento dello stipendio, anche come riconoscimento per il contributo dato alla vittoria del trofeo nazionale, ma gli agenti puntano decisamente oltre. L’entoirage di Leao, infatti, vorrebbe trattare grosse cifre e attendere la chiusura del calciomercato per farlo. Una condizione alla quale il Milan difficilmente si arrenderà, per non correre il rischio nei mesi estivi di ritrovarsi senza un giocatore così importante d’improvviso.