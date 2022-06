“Prima volta nella storia”: Mondiali, la FIFA fa gioire la Nazionale

La decisione della FIFA sorprende e fa gioire la Nazionale: non era mai successo prima e ora la notizia per i Mondiali è diventata ufficiale.

Con i Mondiali in Qatar che si avvicinano, arriva anche una notizia che stupisce tutti. Per la prima volta nella storia, infatti, la FIFA ha preso una decisione che mai in precedenza era arrivata. Ora è tutto ufficiale.

Mentre si avvicinano appunto i Mondiali che si giocheranno in Qatar a novembre di questo 2022, è arrivata un’altra notizia che ha sorpreso. Quest’ultima riguarda il Messico, in particolare lo Stadio Azteca. L’impianto sportivo, per la prima volta in assoluto, è stato infatti scelto come uno dei luoghi in cui saranno svolti i Mondiali previsti nel 2026.

I paesi delle sedi ufficiali, da poco comunicati, saranno Canada, Stati Uniti e Messico. In quest’ultimo è stato scelto proprio lo Stadio Azteca. Si tratta perciò del primo episodio nella storia del calcio, perché mai prima uno stadio era stato scelto per tre diverse edizioni della competizione. La Nazionale Messicana allora gioisce della decisione che indirettamente la riguarda.

Mondiali 2026, la FIFA sceglie le sedi: per la terza volta nella sua storia anche lo Stadio Azteca ospiterà la competizione

Lo Stadio Azteca in Messico, ufficialmente inaugurato nel 1966, ha visto passare, sul suo rettangolo verde, vere e proprie leggende del calcio. Ha, infatti, incoronato Campioni del Mondo nel 1970 Pelé e nel 1986 Diego Armando Maradona (che in esso segnò anche il famoso gol passato alla storia con la frase emblematica ‘La Mano di Dio’). Inoltre, sempre qui, il giocatore messicano Manuel Negrete (sempre nell’86) segnò anche quello che è stato riconosciuto come il gol più bello della competizione dei Mondiali.

La FIFA, quindi, per l’importanza di questo luogo, ha deciso in via ufficiale di nominarlo come ospitante dei Mondiali previsti nel 2026. Proprio nell’anno in cui il tempio calcistico compie il suo 60esimo anniversario dalla data dell’apertura. Come si legge su ‘AztecaDeportes’: “Per la prima volta nella storia, lo Stadio Atzeca ospiterà i Mondiali del 2026 e diventerà l’unico ad averlo mai fatto”.