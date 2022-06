“Voglio la Champions, sto valutando…”: Bremer, l’annuncio sul futuro è netto

Bremer ha dato un annuncio molto importante sul suo futuro, affermando di voler giocare la prossima Champions.

Tra i migliori difensori della Serie A di quest’anno bisogna sicuramente inserire Gleison Bremer del Torino. Il difensore, di fatto, è stato autore di una grandissima stagione, in cui ha avuto una continuità di prestazioni assurda. Tantoché ha attirato a sé l’interesse di club molto importanti, soprattutto le due milanesi.

Sia l’Inter che il Milan, infatti, stanno lavorando da tempo su Bremer, anche se c’è anche il Napoli di Luciano Spalletti ma solo in caso di una cessione di Kalidou Koulibaly. Ad essere in pole position per acquisire le prestazioni del centrale è sicuramente la ‘Beneamata’, soprattutto in caso di una cessione di Skriniar o al PSG o al Chelsea.

Bremer ha rinnovato lo scorso febbraio il proprio contratto con il Torino fino al 2024, ma con la promessa di cambiare team già in questa sessione di calciomercato. Il prolungamento contrattuale, infatti, è stato fatto solo per permettere a Cairo di ricevere una cifra più considerevole, vista la maggiore forza contrattuale. Il brasilaiano, intanto, ha dato un annuncio molto importante sul suo futuro.

Bremer, l’annuncio del brasiliano sul suo futuro: “Voglio giocare la Champions, sto valutando varie proposte”

Gleison Bremer, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Resenha ESPN’: “Tutti conoscono le mie ambizioni. Voglio giocare la Champions, sto valutando diverse proposte. Non credo che resterò un altro anno al Torino. Devo riuscire a raggiungere un livello più alto, considerando che voglio anche la Nazionale”.

Il giocatore del Torino ha poi terminato il suo intervento: “Già l’anno scorso avevo annunciato alla società e all’allenatore la mia volontà di andar via, ma poi il mister mi disse di restare per aiutare la squadra e che avrei fatto il passo successivo al termine della stagione”. Sul futuro di Bremer, intanto, ne sapremo sicuramente qualcosa di più nei prossimi giorni, considerando il costante forcing del PSG su l’Inter per prendere Skriniar.