Asse Inter-Chelsea, non solo Lukaku: nell’affare anche un altro big

Oltre a Romelu Lukaku, le dirigenze dell’Inter e del Chelsea potrebbero parlare anche di un altro calciatore.

Dopo aver perso lo Scudetto per soli due punti di distacco dal Milan di Stefano Pioli, l’Inter ha tutta l’intenzione di riconquistare lo Scudetto. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, si sono messi subito all’opera in sede di calciomercato per cercare di regalare a Simone Inzaghi una squadra ancora più competitiva.

L’Inter, di fatto, sta cercando di ‘costruire’ un super attacco formato dal tridente: Dybala, Lukaku e Lautaro Martinez. Se il team meneghino dovesse riuscire a prendere sia il belga che la ‘Joya’, Simone Inzaghi avrebbe a propria disposizione sicuramente uno dei migliori attacchi in Europa, anche se per ottenerlo i nerazzurri dovranno compiere qualche cessione.

A confermare questa strategia è stato lo stesso l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello: “Dybala e Lukaku? Si può fare tutto, ma bisogna verificare la fattibilità sia economica che finanziaria. In questo momento è fondamentale coniugare la competitività in campo e la sostenibilità economico-finanziaria”. Ed una di queste cessioni potrebbe far parte proprio dell’affare per riportare in maglia nerazzurra il belga.

Inter, il Chelsea potrebbe approfittare dell’affare Lukaku per prendere Skriniar

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Inter e Chelsea potrebbero parlare anche di Skriniar. Sullo slovacco bisogna registrare il forte interesse del PSG, che già avrebbe offerto 50 milioni di euro, ma i ‘Blues’ potrebbero approfittare della trattativa per Lukaku per sorpassare il club francese nella corsa al difensore centrale.

Ieri, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, non c’è stata la video-conferenza tra i dirigenti dell’Inter e Todd Boehly ( nuovo proprietario del Chelsea) che avrebbe dato un’importante accelerata per rivedere Lukaku giocare in Serie A. Nonostante questo rinvio, la trattativa può essere chiusa già nei prossimi giorni.