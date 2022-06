“Inter o Juventus”: derby d’Italia sul mercato, annuncio dell’agente

Il calciomercato sta per aprire i battenti e tra i vari duelli che proporrà spicca un possibile derby Inter-Juventus per un giovane talento.

La recente sconfitta con la Germania in Nations League ha sottolineato il pessimo stato in cui versa il movimento calcistico italiano. Il successo agli Europei nel 2021 non può essere stato un caso, ma certo non lo è neanche l’esclusione ai prossimi Mondiali, la seconda consecutiva, né la batosta che ha generato tra l’altro la nervosa reazione del capitano Donnarumma nel post-gara.

L’Italia non sta bene, e in molti sostengono che per ripartire sia fondamentale puntare sui giovani. Messaggio che dovrebbe essere stato recepito anche dalle big, che attraversano una fase di spending review e anche per questo devono prendere spunto dal ct Roberto Mancini. I nostri tornei professionistici offrono molti affari low cost intriganti, e tra questi spicca un nome appena retrocesso in Serie B.

Parliamo di Andrea Cambiaso, genovese classe 2000 di proprietà del Genoa e che ha appena concluso la sua prima stagione in A destando pareri positivi nonostante la retrocessione del Grifone. Terzino sinistro potenzialmente capace di giostrare a tutta fascia, a destra e anche di figurare come difensore centrale all’occorrenza, è destinato a trasferirsi in estate e piace a Inter e Juventus.

Inter e Juventus pronte a sfidarsi per Cambiaso

L’Inter sembrava in vantaggio. Segue il giocatore da tempo, lo apprezza e lo avrebbe individuato come ideale alternativa a Gosens sulla fascia sinistra dopo la partenza di Perisic. Il club nerazzurro però deve prima cedere un big per fare mercato in entrata, e di questa situazione sembra pronta ad approfittare la Juventus.

Questa almeno è la situazione descritta ai microfoni di SportItalia da Giovanni Bia, ex protagonista in Serie A con le maglie di Bologna, Brescia, Inter, Napoli, Parma e Udinese e oggi procuratore di diversi calciatori. Tra questi Cambiaso: “Inter e Juventus lo vogliono, vedremo chi la spunterà. Lui non ha preferenze, si tratta di due grandi destinazioni”.

Vedremo nelle prossime settimane, con l’apertura ufficiale delle trattative, chi la spunterà in questo derby d’Italia e di mercato. Cambiaso aspetta la grande occasione ad alto livello, anche per proporsi al ct Roberto Mancini come uno dei giovani su cui ricostruire la Nazionale.