Fiorentina, non decolla il rinnovo di Italiano e il mercato si rallenta

Vincenzo Italiano è uno degli allenatori che ha fatto meglio nell’ultima stagione ma la Fiorentina non gli ha ancora rinnovato il contratto.

Il suo contratto va in scadenza a giugno 2023 anche se c’è un’opzione automatica per un’altra annata, Italiano, però, s’aspettava un riconoscimento importante dopo la straordinaria stagione.

La Fiorentina ha chiuso il campionato con 22 punti in più rispetto alla stagione precedente, è tornata in Europa qualificandosi alla Conference League. Ci sono anche risultati economici, come dimostra la cessione di Vlahovic, valorizzato proprio dall’identità di gioco della Fiorentina.

Il rinnovo, però, non arriva, non c’è accordo tra la Fiorentina e Italiano. Un anno fa ci fu la “fuga” dallo Spezia dopo la separazione tra la Viola e Gattuso, Italiano nell’ultima stagione ha percepito uno stipendio inferiore al milione di euro.

Italiano vorrebbe raddoppiare lo stipendio, avvicinarsi ai 2 milioni d’ingaggio, del resto il suo lavoro ha portato la Fiorentina nel condominio delle grandi. Gli allenatori delle big guadagnano tutti molto di più.

Non sembra in piedi l’ipotesi di una separazione immediata, s’arriverà comunque a fine stagione ma la Fiorentina rischierebbe la prospettiva di farsi sfuggire un allenatore di alto livello. In passato ci sono stati attestati di stima anche del Napoli per Italiano.

Il rinnovo di Italiano in stand-by rallenta anche il mercato della Fiorentina

Il mancato rinnovo di Vincenzo Italiano rallenta anche il mercato della Fiorentina. La Viola, però, ha già perso un punto di riferimento della squadra che è tornata in Europa, non riscattando Torreira. L’uruguagio potrebbe diventare un’idea concreta della Lazio.

Va tutto a rilento, non si è raggiunto ancora l’accordo per l’austriaco Grillitsch. Per la fascia destra si procede per Dodò dello Shakhtar Donetsk, il Real Madrid non apre ad un altro prestito per Odriozola.

Ci sono poi alcune operazioni che vedono protagonista Fali Ramadani. Milenkovic, con il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe andare all’Inter se parte Skriniar. C’è l’idea Jovic, si parla con il Real Madrid per il prestito.

È tutto ancora da definire anche riguardo al portiere, al momento l’opzione più seria è il prestito di Milinkovic Savic dal Torino.

Discussioni, idee, valutazioni ma va tutto a rilento perchè manca il punto di partenza: il rinnovo di Vincenzo Italiano.