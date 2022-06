Italia, c’è il colpo di scena: Mancini si sfrega le mani per la Nazionale

E’ arrivato l’annuncio proprio in queste, e per Roberto Mancini rappresenta una grande notizia. Un colpo di scena per l’Italia.

Dopo la delusione Mondiali e qualche risultato altalenante tra il match con l’Argentina e la Nations League, per l’Italia di Mancini è tempo di guardare al futuro con una sola consapevolezza: riuscire a rinnovarsi. Tanti giovani hanno vestito l’azzurro nel corso degli ultimi mesi, ma la verità è che per la compagine italiana c’è bisogno di trovare nuovi elementi che possano anche dare il cambio ai campioni ormai avanti con l’età. Alcuni di loro, vedi Chiellini, hanno già deciso di non giocare più con la nazionale, altri lo faranno da qui a breve.

L’Italia sta dando largo spazio a giovani che stanno anche dimostrando grandi capacità (vedi Gnonto), ma anche il tema degli oriundi è sempre più attuale. Luis Felipe ha fatto il suo esordio nel match contro la Germania, ma anche altri giocatori potrebbero decidere di vestire l’azzurro e mettersi a disposizione della nazionale nostrana.

Italia, l’annuncio di Bremer è un messaggio per Mancini

Tra quelli che potrebbero vestire la maglia dell’Italia c’è anche Gleison Bremer. Il difensore del Torino è al centro del chiacchiericcio mediatico ormai da mesi, visto che quasi sicuramente lascerà la squadra granata. Per andare dove? Non è ancora chiaro, anche se l’Inter pare si stia muovendo concretamente.

Ma, come detto, oltre al tema legato al mercato, per Bremer c’è anche la questione Italia a tenere banco. Il giocatore, andando a chiedere la cittadinanza come fatto già dalla moglie, avrebbe modo di giocare per il nostro paese, sempre che il Brasile non si muove prima nel convocarlo in nazionale.

Il giocatore, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Resenha ESPN’, ha aperto concretamente alla possibilità di vestire la maglia dell’Italia. “Il mio sogno, come detto, è di giocare per il Brasile“, ha spiegato Bremer che poi ha fatto una sottolineatura non da poco. “Ma se avessi l’opportunità di giocare per l’Italia, accetterei senza problemi. Sono molto legato a questo paese, che mi ha accolto benissimo”, le parole del difensore. Un annuncio che ovviamente farà piacere al ct Roberto Mancini, che si ritroverebbe un difensore di assoluto valore per il futuro.