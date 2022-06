Italia, Mancini sorride per l’azzurro: “Farò di tutto per convincerlo”

L’Italia di Mancini sta ripartendo con un nuovo corso. Il ct azzurro ha messo ‘da parte’ alcuni senatori ed ha deciso di puntare sui giovani.

La Nazionale di Roberto Mancini riparte dai giovani. Per la seconda volta consecutiva l’Italia non parteciperà ai Mondiali e questa volta c’è ancora delusione in casa azzurra. Reduce dalla vittoria degli Europei l’Italia aveva grandi aspettative per il Mondiale, ma è arrivata abbastanza incredibilmente la sconfitta contro la Macedonia del Nord.

Il ct azzurro riparte da un nuovo corso e tra questi potrebbe esserci il trequartista della Roma Nicolò Zaniolo. Il giocatore è stato protagonista di diversi infortuni in questi anni, ma vuole ripartire la prossima stagione e magari convincere il ct azzurro a concedergli una chance. Attraverso i microfoni di SportWeek Zaniolo ha parlato della mancata qualificazione ai Mondiali:

“Sono ovviamente molto dispiaciuto perchè ora dobbiamo aspettare altri quattro anni. Comunque sono abituato a rincorrere, dobbiamo andare avanti”. Nell’ultima parte di stagione Zaniolo è cresciuto notevolmente ed ha segnato la rete decisiva per la vittoria della Conference League della Roma.

Italia, le parole di Zaniolo e l’avviso a Mancini

Il giocatore è richiesto da diversi club italiani ed europei e il suo futuro nella Capitale appare in bilico. Nonostante ciò la Nazionale resta una priorità e Zaniolo lancia un chiaro messaggio al ct azzurro: “Farò davvero di tutto per convincerlo a convocarmi”.

Successivamente belle parole anche per l’ex capitano della Nazionale Giorgio Chiellini: “Il giorno della mia prima convocazione venne a parlarmi, cercò di farmi sentire a mio agio. Parliamo di una grandissima persone ed un gran professionista, ha avuto gran rispetto per me quando io ero un ragazzino e lui un senatore della Nazionale”.