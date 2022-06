“Ora voglio occuparmi di…”: lascia l’Inter e spiazza tutti

In vista della prossima stagione in casa Inter c’è una girandola di nomi tra giocatori che entrano ed escono dalla rosa di Simone Inzaghi.

L’Inter di Simone Inzaghi affronterà diversi cambiamenti rispetto alla squadra della scorsa stagione. Il club nerazzurro, ha concluso la stagione al secondo posto in classifica, e per risalire la china proverà ad effettuare diversi colpi in entrata. Non solo acquisti con diversi giocatori che invece dicono addio.

Mentre giocatori come Ranocchia e Vecino lasceranno l’Inter per firmare con altri club (probabilmente in Serie A) è diverso il destino di Aleksandar Kolarov. In questi minuti il difensore serbo ha diramato una lettera all’agenzia ANSA annunciando il suo definitivo addio al calcio giocato. Ecco le sue parole:

“Comunico oggi il mio addio al calcio giocato. Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato, ma nonostante tutto, sono grato di aver realizzato il mio più grande sogno”.

Inter, Kolarov annuncia il suo futuro

L’ex difensore di Lazio, Manchester City e Roma ha ringraziato tutti per la sua carriera ed ha rivelato inoltre quello che sarà il suo futuro, sempre nel mondo del calcio. Aleksandar ha dichiarato infatti: “Sono già proiettato verso la mia ‘seconda vita’ nel mondo del calcio”.

L’oramai ex terzino nerazzurro ha continuato: “Non appena saranno pubblicati i bandi, mi iscriverò ai corsi di abilitazione, prima da osservatore e poi da direttore sportivo, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano”. Kolarov saluta l’Inter e dice addio al calcio giocato, ma continuerà quindi a far parte di questo mondo, in un nuovo e inedito ruolo.