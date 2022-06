Calciomercato Inter, casting per il post Ranocchia: feeling con Inzaghi

Movimenti in difesa per l’Inter. L’addio di Ranocchia lascia un problema numerico, ma la soluzione potrebbe essere un fedelissimo di Inzaghi.

Le attenzioni dei tifosi dell’Inter sono giustamente focalizzate su tre nomi in questo momento. Le operazioni in entrata che riguardano Lukaku e Dybala, con la speranza che si possano concludere in tempi brevi, e le avance dall’estero per Skriniar, sul quale le speranze sono logicamente di permanenza.

Accanto a queste operazioni ‘maggiori’ però Marotta è impegnato anche in diverse operazioni di contorno al fine di offrire ad Inzaghi una squadra competitiva in grado sia di riportare lo Scudetto nella Milano nerazzurra, sia di ben figurare in Europa.

Le operazioni Asllani e Bellanova con Empoli e Cagliari possono essere viste in tal senso, ma c’è ancora un altro tassello che Marotta dovrà riempire quanto prima: quello lasciato dalla partenza di Andrea Ranocchia. L’addio dopo tante stagioni dell’esperto difensore lascia un vuoto in difesa, sia a livello numerico che d’esperienza. Ecco quindi ce l’idea potrebbe essere quella di tentare l’assalto ad un giocatore che Simone Inzaghi conosce bene: Francesco Acerbi.

Inter, per la difesa spunta l’idea Francesco Acerbi

Stando al giro di mercato tratteggiato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Ranocchia è ormai ad un passo dal Monza. Il club di Galliani e Berlusconi puntellerà la difesa con l’esperto centrale. Dal canto suo l’Inter, per far fronte alla partenza di Ranocchia, potrebbe fiondarsi su di un fedelissimo di Inzaghi, Acerbi appunto.

L’idea di Marotta è quella di dare al suo allenatore un ricambio in ogni ruolo. In questo caso utilizzando un calciatore che il tecnico conosce bene dai tempi della Lazio e con cui c’è un grandissimo feeling. Sebbene al momento Acerbi non è la priorità di mercato, la situazione è da tenere d’occhio.