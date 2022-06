Calciomercato Inter, il big non si trattiene: l’indizio social fa impazzire i tifosi

L’Inter di Marotta è molto attiva in sede di calciomercato sia per quanto riguarda eventuali acquisti che cessioni.

Il mercato dell’Inter di queste settimane è molto intenso, viste le tante trattative che orbitano sia in entrata che in uscita intorno alla squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, se da un lato hanno dovuto dire addio a Ivan Perisic (volato a Londra per giocare con il Tottenham dell’ex Antonio Conte), dall’altro stanno tentando di compiere due grandi colpi in zona offensiva.

Marotta ed Ausilio, di fatto, stanno cercando di regalare ad Inzaghi sia Romelu Lukaku che Dybala. La ‘Beneamata’ per l’argentino deve ancora trovare l’intesa definitiva con il suo agente ma è sicuramente in pole position per accaparrarsi le prestazioni dell’ex calciatore della Juventus, mentre per il giocatore del Chelsea sono arrivate ottime notizie nella serata di oggi.

I ‘Blues’, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, hanno avvisato l’Inter di volere 10 milioni di euro più bonus variabili per cedere Lukaku in prestito. Marotta ed Ausilio avevano offerto inizialmente 5 milioni di euro, ma ora sono pronti a colmare questa differenza per riportare in maglia nerazzurra il belga. Per un attaccante che viene, un attaccante che va. Un big della squadra di Simone Inzaghi, di fatto, ha lasciato un indizio sulla sua prossima destinazione.

Calciomercato Inter, Sanchez pubblica l’immagine del Monumental e fa impazzire i tifosi del River

A farlo è stato Alexis Sanchez che ha pubblicato una storia su ‘Instagram’ che mostrava lo stadio Monumental, la casa del River Plate. I tifosi del club argentino sono subito impazziti, visto che hanno interpretato la storia del giocatore dell‘Inter come una sorta di ‘anteprima’ dell’ufficializzazione del suo ritorno ai ‘los Millonarios’.

Il cileno, infatti, ha già giocato nella stagione 2007/08 con la maglia del River Plate, in cui realizzò 4 gol in 23 gare disputate. A prescindere dal presunto ‘indizio social’, l’addio di Alexis Sanchez all’Inter è ormai cosa certa. L’attaccante ha giocato per tre stagioni con la maglia nerazzurra, con cui è riuscito a vincere uno Scudetto, una Supercoppa e Coppa Italia.