Calciomercato Milan, ‘colpo Real’: “Hanno presentato l’offerta”

Mercato Milan, il prossimo acquisto può arrivare dal Real Madrid. Il club rossonero, secondo le indiscrezioni, ha presentato un’offerta.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per costruire la rosa del futuro. Il club rossonero sta pensando a come puntellare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo è restare competitivi per provare a bissare il successo della stagione appena conclusa. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già drizzato le antenne.

La lista dei desideri è piuttosto lunga e su di essa sono ascritti i nomi di numerosi talenti di prospettiva. Oltre a giovani interessanti, però, sono presenti anche alcuni profili di esperienza che potrebbero contribuire soprattutto alla causa europea del Milan. Il prossimo anno bisognerà lottare su due fronti e l’esigenza del club è andare avanti il più possibile anche in Champions League.

Calciomercato Milan, presentata un’offerta a Marcelo

L’indiscrezione di calciomercato dell’ultim’ora infiamma decisamente i tifosi del Milan che sono in attesa del colpo da novanta. L’estate rossonera potrebbe essere ricca di sorprese, ma l’ultima, in ordine di tempo, rappresenterebbe un colpo inatteso anche dagli addetti ai lavori.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘AS’, il futuro di Marcelo, terzino oramai ex Real Madrid vista la scadenza contrattuale con il club spagnolo, è ancora tutto da scrivere. Come riferiscono i colleghi, “ad oggi il Milan ha presentato un’offerta da 3 milioni di euro all’anno”. Quella del club rossonero sarebbe la proposta più concreta ricevuta dal calciatore, ma l’offerta del club campione d’Italia non sembra convincere il brasiliano, pilastro dello spogliatoio del club madrileno di Carlo Ancelotti. Nonostante la bocciatura, l’intenzione del Milan sembra quella di insistere e migliorare la proposta di ingaggio. Bisognerà, però, sbrigarsi: sulle tracce del calciatore c’è anche il Marsiglia. Il club di Ligue 1 ha puntato i fari sul terzino campione d’Europa.