Sanches verso Parigi, Maldini si fa trovare preparato: alternativa a sorpresa

Dopo la vittoria dello scudetto il Milan di Paolo Maldini è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima importante stagione.

Il Milan di Stefano Pioli è una delle più belle realtà del calcio italiano degli ultimi anni. Paolo Maldini ed in generale tutta la dirigenza rossonera, ha acquistato giocatori di qualità a prezzi minimi, valorizzando nel migliore dei modi il materiale a disposizione. Il club campione d’Italia è riuscito a sostituire senza patemi due giocatori chiave come Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu.

In casa Milan ora l’obiettivo è confermarsi a certi livelli ed evitare invece che questo successo resti solo un caso. Il club rossonero perderà Frank Kessie, uno dei pilastri del centrocampo e lavora da tempo al sostituto. L’uomo individuato da Maldini era il portoghese Renato Sanches, ma nelle ultime ore sul giocatore è piombato forte l’interesse del Psg. Il neo direttore sportivo dei francesi Campos è un grande estimatore del centrocampista.

Come riporta Tuttosport il Milan non è intenzionato a pareggiare l’offerta di 30 milioni del Psg e valuta alternative al centrocampista. Maldini osserva da tempo il giovane talento del River Plate Enzo Fernandez.

Milan, Fernandez e non solo nella lista

Nell’ultima stagione il centrocampista argentino ha mostrato grande dinamismo ed un’ottima propensione al gol. Il classe 2001 può essere l’alternativa ideale a Sanches ed il Milan studia il possibile colpo. Fernandez ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro.

In contemporanea il Milan continua a lavorare al colpo Charles De Ketelaere. Il giovane talento belga è osservato da diversi club europei ed il Milan è al lavoro con la dirigenza per provare ad anticipare la concorrenza. Non sarà semplice ma i rossoneri sognano il grande colpo per la trequarti