Calciomercato Roma, sfida alla Fiorentina: lo vuole Mourinho

Dopo Matic, il calciomercato della Roma non si ferma. José Mourinho, infatti, ha chiesto un giocatore seguito anche dalla Fiorentina.

Dopo il grandissimo successo della Conference League, in casa Roma si respira un entusiasmo che mancava da troppo tempo tra i tifosi giallorossi. Sintomo di questo momento del team capitolino è il dato che arriva dalla campagna abbonamenti, considerando che già sono state staccate ben 33.500 tessere (ovvero più del 90 per cento che aveva il diritto di prelazione).

Nonostante il trofeo vinto, José Mourinho è consapevole che la sua Roma ha bisogno di rinforzi molto importanti per cercare di essere competitivo per terminare il prossimo campionato tra le prime quattro in classifica. La società, di fatto, non è stata ferma ad aspettare ed ha già già ingaggiato Matic.

Il centrocampista serbo è arrivato nella Capitale da parametro zero, visto che nei giorni scorsi si era svincolato dal Manchester United. Matic sarà sicuramente uno dei perni del centrocampo della Roma, ma José Mourinho non è contento e sta spingendo Tiago Pinto per compiere un altro acquisto.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Dany Mota del Monza: è sfida alla Fiorentina

Secondo quanto riportato dal portale ‘TuttoMonza.it’, infatti, la Roma si è fiondata su Dany Mota del Monza. Il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni su uno dei protagonisti della storica promozione dei biancorossi con i suoi 12 gol e 5 assist realizzati nelle 32 partite giocate tra il campionato e la fase play-off di Serie B.

Il nome di Dany Mota è stato fatto proprio da José Mourinho, che ha fatto anche visionare il suo connazionale da alcuni suoi osservatori. La Roma, però, per prendere il centravanti del Monza dovrà battere la concorrenza di un’altra squadra della nostra Serie A, ovvero la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I toscani, di fatto, stanno seguendo da tempo il giocatore. Nelle prossime settimane sicuramente sapremo qualcosa di più sul futuro del centravanti.