Donnarumma, la rivelazione inattesa spaventa tutti: “Difficile da sopportare”

Il portiere del PSG e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma tira le somme della sua stagione e fa un’inattesa rivelazione.

Una stagione in chiaroscuro quella di Gianluigi Donnarumma. Se da un lato col PSG ha portato a casa il titolo francese e lo scettro di miglior portiere, dall’altro è innegabile di come abbia sofferto l’alternanza con Keylor Navas.

Ed anche in nazionale le cose, iniziate con il fantastico europeo vinto al termine delle scorsa stagione, non sono andate esattamente come preventivato. Prima l’incredibile e inattesa eliminazione dal play-off per i Mondiali per mano della Macedonia del Nord, poi una Nations League contraddistinta da qualche errore di troppo e segnata da un’infortunio alla mano.

Donnarumma dai canali ufficiali del PSG ci ha però tenuto a specificare che per lui è stata comunque “una stagione positiva.” Bicchiere mezzo pieno e grande fiducia nei confronti del futuro: “E’ stato bello vincere il campionato, ma l’eliminazione dalla Champions League non è stata facile da digerire. Molti credono che sia stato semplice, ma in realtà vincere in Francia non è così facile come molti credono.”

Donnarumma sull’alternanza con Keylor Navas: “Per fortuna siamo amici.”

Inevitabile la domanda sull’alternanza con l’altro portiere Keylor Navas. In attesa di capire di più sul futuro, Donnarumma ci tiene a specificare: “L’alternanza è una cosa non facile da sopportare. La nostra fortuna però è che siamo amici e ci stimiamo molto professionalmente.”

Sana rivalità insomma quella che ha contraddistinto il rapporto tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas, che comunque, indipendentemente da cosa succederà nel prossimo futuro, non ha impedito a Donnarumma di vincere il premio come miglior portiere francese. “Sono contento del premio.” ha sentenziato l’estremo difensore italiano. “Preferisco però le vittorie e i premi di squadra.”