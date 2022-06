“Un errore…”: calciomercato Juventus, la confessione gela Agnelli

Calciomercato Juventus, arriva la confessione che gela Agnelli: difficilmente il giocatore potrà dire addio e trasferirsi in un altro contesto.

La Juventus monitora diversi profili che potrebbero fare al caso suo. Anche guardando nella stessa Serie A. Massimiliano Allegri vuole certezze e rinforzi per la prossima stagione. La richiesta che il tecnico ha recapitato al club bianconero è stata specifica, ma le dichiarazioni rilasciate dal ds dell’area tecnica bianconera ora gelano Andrea Agnelli.

Massimiliano Allegri vuole lavorare fianco a fianco con i vertici societari per costruire una rosa competitiva e tornare a vincere. I primi nomi sulla lista dei bianconeri restano quelli di Paul Pogba e di Angel Di Maria. Per il primo si attende l’accelerata definitiva, per il secondo il tutto è più complicato dal momento che l’argentino non appare totalmente convinto.

In ogni caso, per tornare a vincere, la Juve guarda anche il Serie A: acquistare le prestazioni calcistiche di un giocatore che già conosce il campionato italiano di massima serie potrebbe facilitare il lavoro che Allegri dovrà poi andare a svolgere. Per questo motivo, oltre che nell’orbita dell’Inter, Destiny Udogie piace anche ai bianconeri. Le ultime dichiarazioni di Pierpaolo Marino però frenano l’entusiasmo.

Calciomercato Juventus, Marino spegne l’entusiasmo dei bianconeri: Udogie piace ma l’operazione potrebbe non decollare

Destiny Udogie fa gola a diversi club, anche in Serie A con l’Inter e la Juventus in pole position per poterlo strappare alla concorrenza l’una dell’altra. Il terzino sinistro, arrivato tra le file dell’Udinese meno di un anno fa (il 15 luglio del 2021) ha condotto un’ottima stagione sotto la guida di Gabriele Cioffi. Facendosi di fatto notare dalle big del campionato. Per questo motivo il calciatore sembrerebbe essere ormai pronto a spiccare il volo e a compiere il cosiddetto grande salto.

Dal canto suo, tuttavia, il club bianconero non vorrebbe perderlo. E le dichiarazioni rilasciate da Pierpaolo Marino a ‘Sportitalia’ appaiono chiare: “L’Udinese non vende giocatori dopo un anno. Udogie ha molto attenzioni su di sé, ma non ha ancora raggiunto il valore giusto. Sarebbe un errore venderlo sottocosto“. Potrebbe perciò condurre almeno un altro anno a Udine, prima di un concreto trasferimento altrove.