Milan, che succede sul mercato? L’annuncio tiene in ansia i tifosi

Il Milan ha i suoi obiettivi sul mercato e non intende diminuire il livello raggiunto, con l’apice della vittoria del campionato. L’annuncio però tiene in ansia i tifosi.

Il Milan, dopo la vittoria di campionato conquistata in questa stagione di Serie A da poco conclusa, pensa già al futuro. E a come non far diminuire il livello raggiunto dalla propria squadra, ma anzi ad aumentarlo sempre di più. L’annuncio di mercato, tuttavia, spaventa non poco i tifosi.

Quest’oggi il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervenuto ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su ‘Rai GR Parlamento’. Con l’occasione, tutto il suo discorso è partito proprio dalla vittoria del campionato che il club ha messo a segno circa un mese fa in Serie A.

“Io – ha rivelato il presidente Scaroni – mi ponevo come obiettivo di arrivare quarto. Avevo messo questo nel budget. Tutto quello di più per me era guadagnato. Figuriamoci vincere lo scudetto. È stata una cosa bellissima. È stata un’emozione incredibile per tutti noi”. Ma in ottica calciomercato, il numero uno rossonero ha poi parlato in particolare del rinnovo di Rafael Leao. Rinnovo non ancora siglato.

Milan, Scaroni non risponde alla domanda di mercato riguardo il rinnovo di Leao: i tifosi restano in ansia

Paolo Scaroni, ha perciò parlato direttamente a ‘Rai GR Parlamento’ all’interno del programma ‘La Politica nel Pallone’. Alla domanda riguardante il rinnovo di Rafael Leao, giocatore imprescindibile per i rossoneri, il presidente non ha risposto direttamente. Anzi ha fatto riferimento alla situazione in cui Kalulu è andato a sostituire Kjaer (altro giocatore fondamentale) stupendo tutti. Cosa succede allora con la questione rinnovo? I tifosi restano in ansia.

“Io non mi occupo di mercato – ha detto perciò Scaroni – non voglio fare invasioni di campo. Visto il ruolo che ha avuto, certamente è una pedina preziosa per il Milan, che ha dimostrato di sapere fare delle sostituzioni incredibili. Mi ricordo l’infortunio di Kjaer e l’entrata in campo di Kalulu: siamo stati contenti di aver scoperto un giocatore così prezioso”.