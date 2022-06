Milan, che guaio: annuncio dalla Francia, sgambetto sul mercato

Un avvertimento che arriva direttamente dalla Francia, ed è diretto al Milan. Un’altra squadra italiana si è fiondata sull’obiettivo rossonero.

Il Milan si sta muovendo sul mercato, anche se non in maniera particolarmente veloce. Le questioni societarie chiaramente tengono banco, ed i tifosi sono in attesa di capire come ed in che tempi il club si stabilizzerà. L’arrivo di RedBird, annunciato in pompa magna, sembra non aver regalato alla società una forma chiara, ed in questo modo anche il mercato risente di alcuni rallentamenti. La buona notizia di queste ore riguarda i rinnovi di Maldini e Massara, due figure centrali anche nella vittoria dello Scudetto di qualche settimana fa.

Da loro passerà larga parte di quelle che saranno le strategie da adottare nelle prossime settimane in sede di mercato. Ci si guarda intorno, ed ovviamente si fanno i conti anche con quelli che sono i nomi che ruotano attorno alla società. Certo, guai ad abbassare la guardia perchè lo sgambetto si nasconde dietro l’angolo.

Milan, per Renato Sanches si aggiunge un’altra pretendente

Uno dei giocatori accostati al club rossonero in queste settimane è proprio Renato Sanches, centrocampista del Lille che ha fatto molto bene nel corso della passata stagione in Ligue1. E cosi il Milan ci ha messo gli occhi ormai da tempo, e l’ambiente rossoneri è pronto ad accogliere un giovane elemento che potrebbe rappresentare un vero e proprio crack. Eppure, il dado non è tratto e dalla Francia parte l’avvertimento al Milan.

Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, infatti, ci sarebbe un’altra squadra italiana che avrebbe messo gli occhi sul giocatore portoghese. Non solo: a quanto pare, proprio questa rivale “interna” avrebbe messo sul piatto un’offerta addirittura economicamente più importante di quella dei rossoneri. Il tutto, dunque, andrà monitorato attentamente nel corso delle prossime ore.