Milan, caso rinnovi Maldini e Massara: annuncio del presidente

Cosa succede con Maldini e Massara? In casa Milan si parla del rinnovo dei due dirigenti, ed è arrivato l’annuncio del presidente.

La vittoria dello Scudetto ha inevitabilmente alzato anche le aspettative di una piazza che ora si aspetta una squadra in grado di essere competitiva in Italia ed in Europa. Il merito, ovviamente, è del grande lavoro svolto nel corso di una stagione trionfale, che ha portato i rossoneri a conquistare il titolo, lasciandosi alle spalle i cugini dell’Inter. L’estate sarà rovente anche per il Milan, o forse soprattutto per i rossoneri.

Si, perché la situazione societaria tiene ovviamente in ansia i tifosi rossoneri. Il passaggio da Elliot a RedBird per il momento non ha dato quelli che erano i frutti sperati. Anzi, nell’ambiente rossonero comincia a serpeggiare il timore che proprio questo passaggio possa risultare addirittura negativo per le sorti del club.

Gerry Cardinale è tornato negli USA, una volta tenuto il blitz a Milano, per trovare nuovi investitori in grado di sovvenzionare in maniera convincente il progetto Milan. Insomma, il tutto all’interno di un quadro molto particolare: appena un mese fa c’era grande entusiasmo per lo Scudetto, oggi un po’ di meno.

Milan, cosa succede con Maldini e Massara? C’è l’annuncio

Larga parte del successo rossonero, arrivato con la vittoria dello Scudetto, è dovuto anche al lavoro svolto da personaggi della società che si sono rivelati fondamentali per il club. Maldini e Massara, infatti, sono ritenuti due elementi centrali per la crescita del Milan, ed i tifosi ovviamente si auspicano per entrambi una lunga permanenza. Ma cosa stanno le cose?

Per entrambi c’era timore di non riuscire ad arrivare ad una quadra con RedBird per il rinnovo contrattuale. Addirittura c’è chi aveva ipotizzato il possibile cambio di scenario a livello dirigenziale. Cosi, però, non dovrebbe essere. ‘Sky Sport’ ha annunciato che sono ripresi i contatti tra le parti, e si arriverà ad un punto comune.

Ma è arrivato anche l’annuncio del presidente Paolo Scaroni, che ha rassicurato tutti: “Il cambio di proprietà in questo momento cruciale ha ritardato le cose ma tutto in un clima idilliaco di rapporti”, le parole di Scaroni ai microfoni di ‘Gr Parlamento’. “Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà una intesa”, ha ancora proseguito il presidente del Milan.