Monza, che assist dall’Inter: affare chiuso, tutto fatto

Colpo di mercato sull’asse Monza-Inter. I biancorossi sono ad un passo dal chiudere la trattativa per l’attaccante nerazzurro.

Il Monza di Berlusconi e Galliani non ha mai nascosto le proprie ambizioni. La squadra biancorossa, alla prima storica partecipazione in Serie A, non ci tiene assolutamente a passare per la cenerentola della prossima stagione.

Per questo motivo risulta essere una delle squadre più attive sul mercato. A dispetto del passato milanista è però con l’Inter che patron Berlusconi sta trovando le principali intese di mercato. Galliani e Marotta lavorano su diversi tavoli. Uno di questi, quello di Andrea Pinamonti, potrebbe presto sbloccarsi.

Stando a quanto riporta Sportitalia, l’accordo per l’attaccante sarebbe stato trovato sulla base di 12 milioni + 3 di bonus. Un trasferimento a titolo definitivo che mostra tutta la determinazione del Monza per accaparrarsi l’ex attaccante dell’Empoli, esploso proprio con i toscani durante l’ultima stagione. Ben 13 gol in 36 presenze che gli sono valsi l’interesse dell’ambizioso Monza.

Monza, non solo Pinamonti: altri colpi in arrivo dall’Inter

Come detto l’asse tra i due club è molto caldo. Chiusa la trattativa con Pinamonti il Monza molto probabilmente potrebbe tornare alla carica per il centrocampista Stefano Sensi. Entrambi potrebbero aggiungersi alla colonia di ex nerazzurri che già conta i giovani Di Gregorio e Pirola, in prestito la scorsa stagione, ma ad un passo dal riscatto.

E non finisce qui, perché il Monza ha praticamente già provveduto all’ingaggio di Andrea Ranocchia. L’ormai ex difensore dell’Inter, chiusa la sua decennale esperienza con la maglia nerazzurra, è finito nel mirino di Galliani, ansioso di mettere sotto contratto un calciatore esperto con diverse stagioni in massima serie alle spalle. Per lui si tratta di un accordo biennale.