“Tifosi infuriati”: Ronaldo il fenomeno stavolta finisce nella bufera

Sembra averla combinata grossa Ronaldo ‘il fenomeno’. Tra il brasiliano, attuale proprietario del Valladolid, e i tifosi è scontro aperto.

La vita extra calcistica di Ronaldo ‘il fenomeno’ sembra aver trovato la sua dimensione. L’attaccante brasiliano, che ha legato la sua carriera principalmente alla maglia del Real Madrid, è rimasto nel mondo del calcio spagnolo.

Attualmente Ronaldo è il proprietario del Valladolid, storico club del calcio spagnolo tornato proprio quest’anno in Liga. L’ex attaccante ha grandi ambizioni per la sua squadra, come dimostra appunto l’immediata risalita in massima serie. Ambizioni che vanno oltre il campo, con Ronaldo che vuole aumentare il valore anche del brand Valladolid. E per farlo ha pensato bene di dare vita ad un restyling dello stemma.

Come è visibile sui canali social del club, il nuovo stemma risulta essere una semplificazione abbastanza evidente dello stemma in uso dal lontano 1928. In particolare è stata molto semplificata la corona ed è state eliminata la croce laureata di San Ferdinando. Un restyling che, a quanto pare, non è andato giù ai tifosi.

Valladolid, le critiche a Ronaldo per il nuovo stemma

Immediatamente sui social sono partite le proteste della parte più tradizionalista del tifo. Non un qualcosa di insolito, visto che anche altri club si sono ritrovati a fronteggiare le proteste dei tifosi. La protesta in questo caso però ha assunto dimensioni abbastanza ragguardevoli, tanto da essere riportata da uno dei principali media spagnoli, AS, che parla di “tifosi infuriati”.

Appare comunque difficile che Ronaldo possa fare marcia indietro, visto anche che questo nuovo stemma ha richiesto ben tre anni di lavoro per essere concepito e disegnato. Nel frattempo però ‘Il fenomeno’ deve fare i conti con questo stop di popolarità. Vedremo se con qualche colpo di mercato, si parla di Dani Alves, saprà farsi perdonare dai suoi tifosi.