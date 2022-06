Calciomercato Inter, sta arrivando: tifosi pazzi di gioia

Romelu Lukaku e l’Inter sono sempre più vicini. Le ultime novità parlano di una trattativa in chiusura: mancherebbe soltanto l’ok formale del Chelsea.

Non è mai stata a rischio, ma il calciomercato è basato su dettagli che possono in pochi momenti far saltare trattative che vanno avanti da settimane, se non addirittura mesi. È il caso dell’agognato ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, la cui garanzia di riuscita fin dal primo momento è stata data dal fatto che il belga e il Chelsea non avevano alcuna motivazione per proseguire insieme.

Secondo le ultime informazioni riferite da Gianluca Di Marzio, giornalista di ‘SKY’ ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale, l’ultimo scoglio è stato superato. Si tratta della base d’offerta per il prestito oneroso del giocatore.

Il Chelsea chiedeva di arrivare almeno a 10-12 milioni di euro e l’Inter ha giocato al ribasso fino all’ultimo, trovando così un compromesso efficace per entrambe le parti.

Lukaku-Inter, ci siamo: trovato l’accordo col Chelsea

La società nerazzurra avrebbe alzato di un milione la proposta, giungendo a 8 milioni di euro più bonus per il titolo temporaneo di Lukaku. Dal Chelsea manca l’ok formale ma la chiusura della trattativa è imminente. Si risolvono le ultime remore con Lukaku e l’entourage e poi si procederà alla chiusura dell’accordo.

Per chiudere l’affare si è esposto lo stesso Simone Inzaghi, fresco di rinnovo ufficiale con i nerazzurri. Infatti, il primo a interagire con Lukaku è stato ad aprile proprio l’allenatore, che da quel momento ha insistito per averlo in rosa. L’affare in questo momento ha captato tutta l’attenzione del club, che dopodiché si dedicherà anche a una decisione definitiva per Paulo Dybala. La Joya è in attesa di sistemazione, mentre si gode le vacanze, e quella nerazzurra è sempre la pista più battuta.