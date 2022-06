Il calciomercato si muove in casa Roma: la cessione è ufficiale

La Roma di Josè Mourinho è molto attenta sul calciomercato ed è al lavoro per avere una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

Dopo la vittoria della Conference League nell’ultima stagione, la Roma e Josè Mourinho sono pronti al salto di qualità. Il club giallorosso vuole provare a lottare per la Champions League ma per fare ciò c’è bisogno di importanti colpi sul mercato.

La dirigenza ed in particolare il ds giallorosso Tiago Pinto sono al lavoro, seguendo le indicazioni del tecnico. Finora la squadra giallorossa ha acquistato il centrocampista serbo Nemanja Matic, ma la società lavora anche in uscita. Il club capitolino non ha trovato l’accordo per prolungare l’accordo con l’armeno Mkhitaryan, ma intanto nelle ultime ore è arrivata una nuova cessione.

Attraverso il proprio sito la Roma ha annunciato in prestito il giovane terzino americano Bryan Reynolds. Arrivato con grandi auspici nella Capitale il giovane talento a stelle e strisce ha sofferto il cambio continente e lo stile diverso di giocare. Con la maglia della squadra allenata ora da Mourinho, Reynolds ha collezionato solo 8 presenze in tutte le competizioni.

Roma, il comunicato per la cessione di Reynolds

In attesa di piazzare colpi di mercato il club giallorosso ha annunciato l’addio, al momento temporaneo, del terzino sinistro. Ecco il comunicato del club:

“L’AS Roma comunica di aver ceduto Bryan Reynolds al KVC Westerlo a titolo temporaneo, con diritto di riscatto. L’esterno statunitense aveva giocato in prestito da gennaio 2022 nel KV Kortrijk, massima serie belga. Arrivato nella Capitale nel gennaio del 2021 dal FC Dallas, Reynolds – classe 2001 – ha raccolto 8 presenze in giallorosso. Il suo esordio in Serie A risale al 14 marzo 2021, in una trasferta a Parma al Tardini. In bocca al lupo, Bryan!”.