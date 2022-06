Calciomercato Inter, firma ad un passo: terminate le visite mediche

Appena terminate le visite mediche per il calciatore, pronto a firmare il contratto con l’Inter, dopo settimane di trattativa e grande disponibilità.

Henrik Mkhitaryan c’è ed è pronto a convertirsi nel primo rinforzo estivo dell’Inter in vista della prossima stagione. Il calciatore ha lasciato la Roma, non essendo stato trovato l’accordo per la sua permanenza e non ha perso tempo nell’accettare la proposta nerazzurra. Era chiaro da settimane che la sua avventura giallorossa fosse ormai giunta al termine, per cui l’Inter non si è fatta scappare l’occasione.

Questo martedì il giocatore si è recato al CONI per idoneità sportiva e ha poi svolto le visite mediche all’Humanitas, passando per la sede nerazzurra, dopo infine apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Mentre si lavora senza sosta per concludere l’accordo con il Chelsea per il prestito di Lukaku e trovare la quadra con l’entourage di Dybala, Marotta e i suoi collaboratori consegnano il primo regalo a mister Inzaghi, fresco a sua volta di rinnovo.

Inter, ecco Mkhitaryan: svolte le visite mediche. Ora la firma

Mkhitaryan firmerà con l’Inter un contratto dalla durata di due anni a 4,5 milioni di euro a stagione d’ingaggio con un premio di 2 milioni di euro al momento della firma. Non è stato difficile trovare un punto d’incontro, poiché l’armeno è rimasto affascinato dall’Inter nonché dalla possibilità di disputare la prossima Champions League.

L’Inter a sua volta non ha perso tempo, dovendo sostituire per ruolo ed esperienza il cileno Arturo Vidal. Si tratta anche di un giocatore duttile, che può fare sia da mezzala che da regista, ragion per cui fa al caso delle necessità di Inzaghi. Inoltre, non sarà impegnato ai Mondiali di Qatar del 2022 e ciò consentirà di entrare con calma e tempo negli schemi del tecnico. Si attende l’ufficialità.