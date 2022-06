Calciomercato Milan, salta l’affare: Maldini costretto alla rinuncia

Milan, uno dei desideri dell’estate non arriverà. Paolo Maldini e Stefano Pioli sono costretti a rinunciare al calciatore: le ultime.

Il Milan di Stefano Pioli è alla caccia di giovani talenti che possano fare al caso della società. Il club rossonero pare intenzionato a regalare ai tifosi e all’allenatore nuovi innesti da inserire in rosa. L’obiettivo è creare il giusto mix di esperienza e gioventù, ovvero la ricetta perfetta per andare avanti il più possibile anche in Champions League.

Con il peso di essersi laureato campione d’Italia, il Milan ha stilato una lunga lista dei desideri sulla quale ci sono ascritti i nomi ed i cognomi di calciatori piuttosto interessanti in giro per l’Europa. Toccherà a Paolo Maldini e Frederic Massara dare l’assalto ai desideri dell’estate.

Calciomercato Milan, Maldini dovrà rinunciare a Botman

Non tutti i profili sondati, però, saranno facilmente raggiungibili. I motivi sono svariati: da un lato bisogna fare i conti con l’ostracismo dei club che ne detengono il cartellino; dall’altro le casse societarie sembrano aver un budget decisamente limitato rispetto alle attese.

Nonostante il passaggio di proprietà, il Milan dovrà ridimensionare le proprie ambizioni. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, infatti, Paolo Maldini e Stefano Pioli dovranno rinunciare a Botman, difensore del Lille. Il suo cartellino è valutato non meno di 30 milioni, una cifra che in questo momento storico il club rossonero non può permettersi di sborsare. Con ogni probabilità, la liquidità immessa nelle casse da Cardinale verrà usata per dare l’assalto a Renato Sanches e De Ketelaere, valutato dal Club Bruges 40 milioni di euro.