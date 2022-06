Mercato Monza, tris di colpi: arriva anche un ex Milan

Il mercato del Monza potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Occhi puntati su tre obiettivi del Cagliari: aumentano le quotazioni di Joao Pedro e Cragno, ma attenzione alle novità

Il mercato del Monza potrebbe regalare diversi colpo al tecnico Stroppa in vista della prossima stagione in Serie A. Come evidenziato nei giorni scorsi dai colleghi di “Sky Sport”, il club biancorosso potrebbe tentare l’affondo su Joao Pedro, in uscita dal Cagliari, ma corteggiato anche dal Torino e Fiorentina.

L’attaccante italo-brasiliano, dal canto suo, però, potrebbe prendere in seria considerazione l’opzione Monza. Da valutare anche il possibile affondo su Cragno. Il portiere del Cagliari, valutato circa 10 milioni, potrebbe lasciare il club isolano dopo la retrocessione in Serie B.

Discorso diverso per Nandez. L’ex Boca Juniors, dopo una stagione deludente al Cagliari, e caratterizzata da diversi infortuni, potrebbe strizzare l’occhio alla Juventus o alla Roma. Il Monza osserva interessato, ma non sarà facile superare la fitta concorrenza per il centrocampista uruguaiano.

Mercato Monza, pazza idea Pato: Galliani prepara l’affondo

Joao Pedro, Nandez e Cragno, ma attenzione anche al possibile affondo su Pato. L’ex Milan, pupillo di Galliani e Berlusconi, potrebbe far ritorno in Italia sponda Monza. Una trattativa complicata, ma che potrebbe decollare in maniera rapida e immediata. Un affare di cuore e di sentimento: le strade del brasiliano e di Galliani-Berlusconi potrebbero incontrarsi nuovamente.

Per quel che riguarda le indiscrezioni su Carboni del Cagliari, il club rossoblù, dopo il rinnovo contrattuale del difensore con gli isolani, valuta il giocatore circa 10 milioni di euro. 4 milioni la prima offerta del Monza: anche in questo caso non è escluso un altro possibile affondo del club biancorosso.