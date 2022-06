Ilicic, rebus sul futuro: spunta l’addio all’Atalanta, soluzione a sorpresa

Josip Ilicic guarda al futuro e pensa a quale possa essere la soluzione migliore: spunta l’addio all’Atalanta, c’è già una squadra su di lui.

Josip Ilicic ha trascorso, soprattutto nell’ultima stagione, diverso tempo lontano dal campo di gioco. L’Atalanta ha, in ogni caso, sempre mostrato al giocatore la propria vicinanza e il massimo rispetto per la situazione venutasi a creare. Ora, però, lo sloveno potrebbe ripartire da una nuova avventura. Ecco le ultime.

Josip Ilicic e l’Atalanta potrebbero, quindi, dirsi addio con l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Il contratto dell’attaccante con la Dea scadrà ufficialmente il 30 giugno 2023, ma le strade potrebbero separarsi già prima.

Su di lui c’è infatti il Bologna, con Giovanni Sartori che segue il suo profilo e la sua situazione con grande attenzione. Il responsabile dell’area tecnica rossoblù vorrebbe portarlo tra le file del club anche per regalare un gran colpo ai tifosi, oltre che alla società e a Sinisa Mihajlovic.

Da un lato c’è Josip Ilicic che nel corso della stagione da poco conclusa ha collezionato 24 presenze, tra Serie A e Champions League. Dall’altro lato c’è l’Atalanta che si è prontamente e fedelmente stretta intorno a lui, comprendendo il momento delicato che stava e sta attraversando. Ora, però, è tempo di guardare al futuro. E per i prossimi impegni di campionato c’è già il Bologna, in Serie A, che è fortemente interessato al suo profilo.

Per Giovanni Sartori, infatti, Ilicic è un obiettivo decisamente concreto. Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, l’Atalanta avrebbe già dato il proprio consenso per il trasferimento dello sloveno nella squadra guidata da Mihajlovic. Pronto per lui ci sarebbe allora un contratto annuale con opzione per il secondo. La decisione finale, ora come ora, è perciò tutta nelle mani di Ilicic.