Inter, trattativa a buon fine: c’è l’annuncio, è arrivata la firma

Ecco la firma per il rinnovo di contratto. Grande soddisfazione in casa Inter, chiusa la trattativa per il giocatore nerazzurro.

L’Inter prosegue le operazioni interne per cercare di costruire la rosa ideale da regalare a Simone Inzaghi il prossimo anno. Certo, gli acquisti saranno il nodo centrale per dare all’allenatore della alternative valide, ma resta molto da limare anche per quanto riguarda i giocatori che ancora adesso fanno parte della squadra nerazzurra. Alcuni di questi non rientrano nel progetto tecnico di Inzaghi, e proprio per questo potrebbero lasciare Milano.

Non solo. C’è anche la necessità di alleggerire il tetto ingaggi, soprattutto con gli arrivi di giocatori che avranno un peso specifico sull’economia del club. Da Lukaku e Dybala, due innesti importanti che dovranno portare a delle cessioni necessarie. In questi mesi, va detto, Marotta si è anche mosso per conferma alcuni giocatori ed allungare i contratti.

Inter, arriva il rinnovo: c’è l’annuncio del giocatore

E cosi abbiamo visto i rinnovo di Barella o anche quello di Lautaro, giocatori che ad oggi risultano centrali per il progetto tecnico. Insieme a loro si vuole costruire l’Inter del prossimo anno, in attesa di conferme dal mercato. Ma in queste ore c’è stato un altro annuncio che riguarda uno dei giocatori peri il quale si stava discutendo del rinnovo di contratto ormai da qualche tempo.

Stiamo parlando di Alex Cordaz, che proprio nella giornata di oggi ha posto la firma sul rinnovo di contratto che lo terrà in casa Inter almeno un altro anno. Grande soddisfazione, ovviamente, da parte dell’ex portiere del Crotone che potrà essere protagonista della corsa Scudetto che vedrà l’Inter impegnata il prossimo anno.

E’ stato lo stesso giocatore che, all’uscita dalla sede dell’Inter, ha confermato tutto ai microfoni dei cronisti presenti come riportato da ‘calciomercato.it’: “E’ andata bene, ho rinnovato per un anno. Felice di rimanere? Certo, ci mancherebbe”, le parole del giocatore.