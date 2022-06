La Juve tenta lo sgambetto: accelerata su Atalanta e Inter per l’esterno

La Juventus prova a superare le rivali per aggiudicarsi una delle giovani rivelazioni del campionato appena terminato

Juventus, Atalanta e Inter pronte a darsi battaglia per un esterno sinistro. Il giovane in questione è terminato nel mirino delle tre big. L’asta che potrebbe innescarsi può avvantaggiare il suo attuale club che si sfrega già le mani all’idea di realizzare un’importante plusvalenza.

Il calciatore in questione è Andrea Cambiaso. L’esterno mancino si è messo in luce nel corso dell’ultimo campionato di Serie A. Con i rossoblù ha trovato buona continuità e in virtù delle sue prestazioni è terminato nel mirino di diversi club. Al momento, come spiega ‘TuttoSport’, le più interessate a lui sono Juventus, Inter e Atalanta.

Calciomercato, incrocio di mercato: la Juventus prova a compiere il sorpasso per Andrea Cambiaso

La Juventus prova a superare le rivali nella corsa ad Andrea Cambiaso. I bianconeri, dopo un primo incontro con il Genoa, rivedranno i rossoblù per ottenere una posizione privilegiata nella corsa al terzino sinistro classe 2000. Il calciatore, in grado di gioco come esterno sinistro ma pure come interno di centrocampo. ha suscitato l’interesse di varie formazioni.

Oltre alla Juventus, per lui si sono mosse pure Atalanta e Inter. In particolare, questi ultimi sono stati i primi a mettersi in moto per il calciatore. Il Genoa per lasciarlo partire chiede 10 milioni di euro. I bianconeri devono rilanciare per avvicinarsi al calciatore che dopo il primo anno in Serie A andrà a caccia di conferme nella prossima stagione. Nella trattativa potrebbe entrare anche Filippo Ranocchia, che finirebbe in prestito nella formazione ligure.

Una carriera passata già per varie tappe quella di Andrea Cambiaso. Il laterale mancino ha vestito in prestito le maglie di Albissola, Savona, Alessandria, Empoli e ha poi fatto rientro alla squadra nella quale si è formato all’interno del settore giovanile.