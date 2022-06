Inter, Marotta in difficoltà: si complica la cessione dell’attaccante

Si scalda il mercato, in attesa della sua apertura ufficiale. Per l’Inter si complica la cessione di uno degli attaccanti nerazzurri.

Non è semplice gestire il mercato, tra ingressi ed uscite. Si prova a gestire le situazione, al netto di quelle che sono le possibilità che arrivano. Cosi l’Inter sta provando a mettere in piedi le migliori trattative per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ci sono, però, anche delle questioni interne che andranno risolte di qui alla fine.

Cessioni relative a giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico dell’allenatore. Tra di loro anche Joaquin Correa, che arriva da una stagione tutto sommato positiva, al netto di qualche periodo di flessione. Ma con l’arrivo di Dybala ed il ritorno di Lukaku, è chiaro che per l’attaccante argentino gli spazi risulterebbero risicati.

Inter, si complica la cessione di Correa

Ecco perchè Marotta sta lavorando proprio per la cessione dell’attaccante. Eppure, nonostante i buoni numeri registrati, pare non sia cosi semplice andare a cedere il giocatore classe ’94. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, il direttore generale dell’Inter starebbe provando in tutti i modi ad intavolare la trattativa per la cessione, ma con scarsi risultati.

Ci sono soltanto dei timidi sondaggi – si legge – dalla Premier, ma ad oggi non ci sarebbe una squadra pronta a mettere le mani su Correa che appena un anno fa è stato pagato dall’Inter ben 31 milioni di euro.