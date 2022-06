Torino, Juric ha le idee chiare: è Barrow l’obiettivo principale per l’attacco

Musa Barrow vuole rilanciarsi in Serie A: pronto per lui c’è il Torino di Juric, che è a caccia di un esterno sinistro. Le ultime di SerieANews.com.

Il Torino è a caccia di un esterno sinistro che vada a completare il proprio reparto offensivo. Ivan Juric ha individuato perciò in Musa Barrow il profilo ideale. Il club granata, quindi, vuole cercare di sfruttare la voglia del giocatore di potersi rilanciare con una nuova avventura. Ecco le ultime raccolte da SerieANews.com.

Il Torino è alla ricerca di un’ala sinistra in vista della prossima stagione di Serie A che si avvicina a vele spiegate. I sorteggi hanno già decretato gli incontri tra i club che attenderanno gli appassionati del campionato italiano di massima serie. Le varie squadre, dal canto loro, si stanno preparando alle diverse trattative da compiere nell’ambito del calciomercato.

Il Torino (se non per cambiamenti improvvisi dell’ultimo minuto) non riscatterà Marko Pjaca, di proprietà della Juventus e alla ricerca di un nuovo porto in cui approdare, ma non resterà tra i granata neppure Josip Brekalo che aveva conquistato la fiducia di Ivan Juric. Quest’ultimo allora ha fatto una richiesta specifica al club: avere in rosa un giocatore che possa garantire la titolarità e che abbia già esperienza in Serie A. A queste caratteristiche corrisponde proprio il profilo appunto di Barrow. Le ultime.

Calciomercato Torino, occhi puntati su Barrow: manca l’accordo con il Bologna, ma Juric ha le idee chiare

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il Torino ha posto nel mirino degli obiettivi per la prossima stagione Musa Barrow. L’attaccante, esterno sinistro, andrebbe a compensare la mancanza di profili che il club avrà con l’inizio del campionato. Ivano Juric ha così individuato in lui il sostituto specialmente di Josip Brekalo, che dal 30 giugno tornerà dal prestito nel suo club di appartenenza, ovvero al Wolfsburg.

C’è ancora distanza sulle cifre per la cessione tra Bologna e Torino, ma il classe 1998 sarebbe propenso e pronto per intraprendere una nuova avventura. Restando in Serie A, ma iniziando comunque un nuovo percorso in una nuova piazza. Il suo contratto con i rossoblù è in scadenza nel 2024, ma Juric ha le idee chiare e il Torino fa sul serio per inserirlo nel proprio tridente d’attacco.