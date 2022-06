Raggiunge Insigne al Toronto: Calciomercato, è ufficiale

Dopo essersi assicurato da tempo Lorenzo Insigne il Toronto FC si prepara ad accogliere un’altra stella italiana della Serie A.

Con il sorteggio del calendario della Serie A 2022/2023 si avvicina la nuova stagione del calcio italiano. La prossima tappa, prima del via ufficiale fissato per sabato 13 agosto, sarà l’apertura ufficiale di un calciomercato che già da diverse settimane è il principale protagonista dell’estate. Tante le trattative che nascono e si concludono in questi giorni, operazioni che coinvolgono grandi squadre e grandi nomi ma anche chi il massimo campionato lo ha appena lasciato e deve pensare a come ripartire.

In quest’ultima sfera rientrano il Genoa e il suo capitano Domenico Criscito. 36 anni il prossimo 30 dicembre, rossoblù in tre diverse occasioni (stagione 2006/2007, poi dal 2008 al 2011 e quindi dal 2018 a oggi), il difensore campano sembrava dover lasciare il club la scorsa primavera dopo aver trovato l’accordo per un futuro in MLS.

Operazione che sembrava scontata ma che invece era sfumata all’ultimo. Decisiva la volontà del diretto interessato, che si era detto desideroso di contribuire alla salvezza del Genoa. E che solo in un secondo momento avrebbe pensato al futuro. Un sogno che lo stesso Criscito ha tenuto in piedi con un calcio di rigore realizzato contro la Juventus ma che infine è sfumato.

Il Genoa è retrocesso, e subito il capitano ha detto di voler restare per ritrovare la massima serie. Intenzione che però si scontra con l’attualità: l’età del giocatore, lo stipendio importante, le sirene che dal Nord America sono tornate a chiamarlo. E che infine lo hanno convinto.

Toronto-Criscito, stavolta ci siamo

Il Toronto FC si prepara ad abbracciare la sua nuova stella, Lorenzo Insigne, ma non ha dimenticato Domenico Criscito. E si prepara adesso ad accoglierlo. L’affare è praticamente fatto, dal momento che il Genoa ha comunicato sui propri canali l’avvenuta risoluzione del contratto che sarebbe scaduto a giugno 2023.

Criscito, 26 presenze con la Nazionale e 274 con la maglia del Genoa, lascerà la Serie A e sarà uno dei nuovi protagonisti italiani della MLS con Insigne e Chiellini. Su Twitter il Genoa lo ringrazia per tutto, e prima di augurargli buona fortuna specifica che le porte del club saranno sempre aperte per un suo ritorno. Lo rivedremo in qualche ruolo dirigenziale? Soltanto il tempo ce lo dirà.