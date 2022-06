Italia, salti di gioia per Mancini: l’annuncio è una manna dal cielo

Dopo la grande delusione di non partecipare al prossimo Mondiale, per l’Italia di Mancini c’è stato un importante annuncio.

I due pareggi contro Germania ed Inghilterra e l’ottimo successo contro l’Ungheria avevano fatto ben sperare in una nuova rinascita da parte dell’Italia, ma la debacle nel match di ritorno contro la squadra di Flick (sconfitta per 5-2) hanno fatto tornare nel baratro gli uomini di Roberto Mancini.

Il tecnico, dopo l’incredibile delusione di non aver staccato il pass per volare in Qatar per partecipare ai prossimi Mondiali, sta cercando di dare un nuovo volto alla propria squadra con l’inserimento di tanti esordienti. Mancini è consapevole che bisogna dare una nuova linfa ad un gruppo, forse, appagato per l’incredibile vittoria dell’Europeo dell’anno scorso.

Tra i problemi più importanti che ha l’Italia bisogna sicuramente inserire quello che riguarda la prima punta. Il CT di fatto, sta trovando molta difficoltà a trovare un attaccante che riesca a tramutare in rete la mole di gioco fatta dalla sua squadra. Questa carenza davanti è anche dovuta agli scarsi numeri di Ciro Immobile in Nazionale. Proprio l’attaccante della Lazio ha parlato del suo futuro con la maglia azzurra.

Italia, l’annuncio di Immobile fa gioire Mancini: “Non mi sono ritirato”

Immobile, infatti, dopo aver ritirato a Venezia il Leone d’Oro per meriti sportivi, ha parlato anche del suo futuro nell’Italia di Roberto Mancini: “Nazionale? Non mi sono ritirato. E’ stato sempre il mio sogno giocare con la maglia dell’Italia. Tutti sognano di vestire questa maglia e di vincere soprattutto. Vittoria dell’Europeo? E’ stata un’emozione inspiegabile”.

Il centravanti della Lazio ha poi terminato il suo intervento: “L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di sensazionale, ma abbiamo fatto anche la grande cavolata di non andare al prossimo Mondiale. Questa delusione ce la porteremo sicuramente dentro di noi, così come il successo dell’Europeo”. La conferma di Immobile è sicuramente un’ottima notizia per Roberto Mancini, che così potrà contare ancora tra i protagonisti della vittoria continentale dell’anno scorso.