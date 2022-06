“Mi spaventa”: Mondiali, Cannavaro lancia l’allarme. Italia avvisata

Anche Fabio Cannavaro si è soffermato sul momento difficilissimo che sta vivendo l’Italia di Roberto Mancini.

La stagione calcistica si è conclusa con le quattro gare dell’Italia di Roberto Mancini in Nations League, in cui gli azzurri hanno raccolto cinque punti nelle prime quattro partite con la vittoria sull’Ungheria del ct italiano Rossi ed i pareggi contro Germania ed Inghilterra, ma poi c’è stato il tracollo nel match di ritorno (perso per 5-2) contro la squadra di Flick.

Dopo la grandissima delusione della mancata qualificazione ai prossimi Mondiali invernali in Qatar, per l’Italia non è certamente un periodo facile. Roberto Mancini, consapevole di questo momento difficilissimo, ha dato il via ad autentica rivoluzione all’interno del suo gruppo, facendo esordire tantissimi nuovi calciatori nelle gare di Nations League.

Le prossime gare dell’Italia saranno a settembre contro Ungheria ed Inghilterra e poi, sfortunatamente per tutto il nostro movimento, ci sarà una lunga pausa, visto che cominceranno i Mondiali a novembre. Anche Fabio Cannavaro si è soffermato sul momento della squadra guidata da Mancini.

Italia, Cannavaro: “Ancora fuori dai Mondiali? Mi spaventa la rassegnazione”

Il campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “Italia ancora fuori dal Mondiale? Mi spaventa la rassegnazione nello stare fuori da questa competizione. Cosa bisogna fare? Si devono trovare delle soluzioni nei settori giovanili, nelle strutture e negli istruttori”.

Fabio Cannavaro ha poi concluso il suo intervento: “Il Governo deve dare la possibilità sia alle società di costruire che ai giovani italiani del nostro paese di potersi confrontare con i loro coetanei stranieri”. I tifosi, intanto, sperano che Roberto Mancini, dopo il miracolo dell’Europeo vinto l’anno scorso, riesca ancora una volta a risollevare una squadra data per morta.