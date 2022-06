Juventus, adesso è tutto vero: “Ha chiesto di andarsene”

Si annunciano intense le prossime settimane in casa Juventus. Un big ha ufficialmente chiesto di poter andare in Premier League.

Punto, e a capo. L’ultima deludente stagione, vissuta tra campionato e Champions League, ha convinto la Juventus a dare un taglio netto al passato. Persi Giorgio Chellini e Paulo Dybala, il club da ormai qualche settimana ha iniziato a lavorare sul mercato al fine di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa rinnovata e maggiormente competitiva ad alti livelli. Un restyling profondo, che passerà attraverso numerose cessioni.

Adrien Rabiot, ad esempio, vuole cambiare aria: su di lui ci sono diverse squadre della Premier League, che di recente hanno provveduto ad effettuare i primi sondaggi. I bianconeri si sono dimostrati aperti all’idea di lasciarlo partire tuttavia sarà necessaria una proposta economica da almeno 20 milioni per produrre la fumata bianca.

In bilico pure la posizione di Matthijs De Ligt, che la società vorrebbe far diventare uno dei principali simboli del nuovo corso. L’olandese, ad inizio mese, in un’intervista ai microfoni di ‘Nos’ aveva rilasciato delle parole che avevano fatto preoccupare non poco la tifoseria: “Rinnovo? Al momento ci sono colloqui e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se guardare oltre…”. Addio che, alla luce degli ultimi sviluppi, potrebbe davvero concretizzarsi a breve.

Juventus, De Ligt vuole andare via

Le parti si sono incontrate di recente per fare il punto della situazione e discutere del contratto in scadenza nel 2024. La dirigenza, dal canto suo, intende estenderne la durata spalmando però il suo attuale ingaggio (8 milioni più bonus) in modo tale da far respirare le casse. Sul tavolo anche il taglio della clausola rescissoria, che l’entourage del difensore vorrebbe abbassare da 115 ad 80 milioni.

Il clima, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, non è dei migliori per usare un eufemismo. De Ligt, infatti, ha chiesto di essere ceduto così da potersi trasferire in Inghilterra dove le pretendenti non mancano (Chelsea e Manchester United). La Juventus ci sta pensando e intanto ha già individuato il perfetto sostituto, ovvero Kalidou Koulibaly. Il divorzio, salvo sorprese, è ormai all’orizzonte.